شايفر: إكمال الدوري صعب وسبتمبر الأنسب للنسخة المقبلة

المصدر: أبوظبي: احمد عيسى

أكد الألماني وينفريد شايفر المدير الفني لفريق بني ياس، أنه يأمل إستئناف دوري الخليج العربي في الوقت القريب لكنه أكد في ذات الوقت إدراكه التام لصعوبة هذا القرار في ظل الظروف الصحية الحالية التي اثرت على كل دول العالم وأدت إلى توقف النشاط الرياضي حالياً.

وأشاد شايفر بجهود إتحاد كرة القدم ودعا إلى أهمية تواصله مع الأندية لدراسة كيفية العودة للدوري، مشددا على ان ذلك يجب أن يكون قبل سبتمبر المقبل والذي يعتبر الموعد الأنسب لبدء النسخة الجديدة

كما أوضح، أهمية إكمال الموسم وقد تبقت 7 مباريات فقط لكل فريق في الدوري، لكن لا يمكن أن تقام حاليا بسبب الطقس الذي بدأ يتحول إلى حار إضافة إلى شهر رمضان، صحيح أننا في وضع صعب لكنني أتمنى أن نعمل على إكمال الدوري لان ذلك مهم جدا ونحن في نادي بني ياس نرغب في مواصلة المشوار حتى النهاية.

وأضاف: عموما تواصل الإتحاد مع الأندية يمكن ان يقودنا إلى إتخاذ أفضل قرار يراعي مصلحة الجميع بشأن بقية مشوار الموسم الحالي وبداية النسخة المقبلة.

واكد مدرب بني ياس أهمية منح كل الفرق فرصة الإعداد بين أسبوعين أو 3 أسابيع على الأقل قبل إستئناف مباريات الدوري، وأنه يرى أن الأنسب لفريقه إقامة معسكر إعدادي في بلاده المانيا لانها مهيأة تماما لإستقبال المعسكرات

وأضاف: المانيا بلد آمن وتستقبل بإستمرار معسكرات الفرق، وفي ظل الظروف الحالية أعتقد أن إقامة المعسكر بها سيكون خيارا ممتازا وبعد العودة منها يمكن إكمال مباريات الموسم ثم بدء الموسم الجديد.



وشدد المدرب الألماني على أهمية التماسك لتجاوز الفترة الصعبة الحالية التي لاتسعد أحد، على حد تعبيره، وقال أنه بالتماسك والتعاون والإلتزام بالتوجيهات فان العالم بأجمعه سيجتاز فيروس كورونا بالتماسك والترابط، وهذا ما يجب أن نفعله الان لنواجه جائحة كورونا لان الحياة لابد ان تستمر.



وعن برنامجه اليومي قال شايفر أنه يقضي يومه في قراءة الكتب داخل المنزل الذي يلتزم بالتواجد به، تنفيذا لتوجيهات القضاء على فيروس كورونا، مع مشاهدة التلفاز الذي يركز فيه على مشاهدة مباريات سابقة لكرة القدم في المانيا واسبانيا وإيطاليا وإنجلترا وأيضا مباريات "السماوي"في الدوري مع تبادل أطراف الحديث مع اسرته عبر الهاتف وإجراء تدريبات خاصة.





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