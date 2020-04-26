الجزيرة الحمراء أول ناد يطبق تدريبات مدارس الكرة عن بعد

المصدر: متابعة – محمد فضل

أشاد مجلس إدارة نادي الجزيرة الحمراء خلال اجتماعه الأول عن بعد وعبر الاتصال المرئي، برئاسة محمد حميدان الزعابي رئيس مجلس الإدارة وبتواجد جميع أعضاء المجلس، بفكرة التدريب عن بعد للاعبي مدرسة الكرة كأول نادي يقوم بهذه الفكرة بعد أن طبقتها وزارة التربية عن التعليم

وأقيمت بالفعل عدة تدريبات للاعبي مدرسة الكرة عن بعد منذ بداية التوقف وقد تجاوب عدد كبير من اللاعبين المنتسبين للنادي لهذه الفكرة التي لاقت الرضاء والقبول من قبل أولياء الأمور ، كما تمت خلال الاجتماع مناقشة المستجدات الحالية على الساحة الرياضية والتي أحدثها فيروس كورونا وتأثيره على الموسم الكروي 2019-2020

إضافة إلى تكوين لجنة طوارئ برئاسة رحمه الشامسي نائب الرئيس وعدد من الأعضاء لمتابعة مستجدات انتشار مرض كورونا، كذلك وضع خُطة للتعامل معه ومناقشة متطلبات الموسم المقبل في انتظار ما سيسفر من قرارات جديدة بشأن استئناف النشاط الرياضي من عدمه عقب القضاء على فيروس كورونا.

ولم يناقش الاجتماع فكرة عودة الفريق الأول لكرة القدم لمنافسات دوري الدرجة الأولى، كما اشيع مؤخراً بعد انسحابه من المسابقة قبل عدة مواسم .

حضر الاجتماع كل من رحمه الشامسي نائب الرئيس وعبيد الزعابى المدير الإداري والمالي وحمد إسماعيل الأحمد رئيس اللجنة الثقافية وراشد سيف الزعابي عضو مجلس الإدارة والسكرتير التنفيذي والبادي محمد احمد.

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