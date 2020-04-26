اتحاد الجوجيتسو يكشف تفاصيل مبادرة "oss " التطوعية

دشن اتحاد الإمارات للجوجيتسو مبادرة " oss " للتطوع الخاصة بتأسيس فريق دائم من المتطوعين للمساهمة في تقديم الخدمات العامة للمجتمع الإماراتي في كل المناسبات الوطنية.
تأتي تلك المبادرة من منطلق حرص الاتحاد على أن يكون دائما في الصفوف الأولى لمواجهة التحديات كافة و التواجد الفعال في كل المناسبات الوطنية، لا سيما أن رياضة الجوجيتسو باتت الأوسع انتشارا في الدولة على صعيد عدد ممارسيها في المدارس والأندية والأكاديميات والشرطة والقوات المسلحة و الذي تجاوز 170 ألف لاعب و لاعبة في مختلف الأعمار.
من ناحيته أكد عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو ، أن الرياضة بشكل عام، والجوجيتسو على وجه التحديد تحمل الكثير من القيم، في مقدمتها العطاء والشجاعة والتحمل والانضباط، وأن الرياضيين عليهم دور كبير في مواجهة التحديات كافة في مجتمعهم
مشيرا إلى أن اتحاد الجوجيتسو و كل منتسبيه اعتادوا على أن يكونوا في الخطوط الأمامية بالمناسبات جميعها.
و أشاد الهاشمي بجهود الدولة لحماية المجتمع وصون مكتسباته، ، موضحا أن المجتمع بكل شرائحه يجب أن يشارك في تلك الجهود، وأن تلتزم كل فئاته بتطبيق الإجراءات المعتمدة من الجهات الرسمية المختصة و المساهمة الفعالة بالجهد في معاونة القطاعات الخدمية التي تتحمل العبء الأكبر في المرحلة الراهنة.
من ناحيتها، أكدت أميرة المحرمي المشرفة على فريق التطوع بالاتحاد، أن التصور الخاص بتشكيل الفريق و مهامه و هيكله التنظيمي تم اعتماده منذ عدة أشهر وأنه كان من المفترض إطلاق المشروع على هامش بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي كان مقررا لها أبريل الجاري، وأن الاسم الذي تم اعتماده لهذا الفريق مكون من ثلاثة أحرف هي " oss " وهي كلمة معروفة لكل ممارسي رياضة الجوجيتسو حيث أن حرف " o " اختصار للتفاؤل والايجابية وحرف ال" s " الأول اختصار للتعاون و الدعم و الإصرار، وال " s " الثانية اختصار لقوة الإرادة والمثابرة والإصرار على النجاح
وأضافت: الفريق سيضم أغلبية من لاعبي و لاعبات الجوجيتسو وفقا لتوجيهات رئيس الاتحاد إضافة إلى آخرين في تخصصات مختلفة وسيكون فريقا دائما مهامه مستمرة على مدار العام لأن أنشطة وفعاليات الجوجيتسو مستمرة على مدار العام وسنحرص على عرض خدماتنا في المشروعات الوطنية المقبلة " .