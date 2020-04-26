سالم جاسم: لاعبو الحصن تقبلوا قرار خفض الرواتب بصدر رحب

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

أكد اللاعب سالم جاسم كابتن فريق دبا الحصن، التزام لاعبي الفريق بالحجر الصحي داخل المنازل وممارسة تدريبات الاحماء واتباع توجيهات مدرب اللياقة بالنادي،

وأشار اللاعب إلى أنه يقوم بتدريبات فردية داخل حديقة منزله للحفاظ على وزنه و يتمنى عودة مسابقة الدوري واستئناف النشاط الرياضي، موضحاً أن هذا ما يتمناه كل لاعبي الكرة بمختلف دورياتهم.

كما أكد جاسم رضاه عن قرار تخفيض الرواتب بنسبة 40‎%‎، مشيراً إلى اللاعبين تقبلوا هذا القرار بصدر رحب ولا توجد اعتراضات من قبلهم خصوصاً وأن المصلحة العامة يجب أن تتغلب، وهذا أقل ما يمكن أن نقدمه للنادي خاصة و للدولة بشكل عام وأن الوطن بحاجة لكل أبنائه .

وجدد جاسم الدعوة لزملائه اللاعبين مطالبهم بضرورة مساندة حملة " خلك بالبيت " وأن يقوموا بممارسة الرياضة يومياً لان ذلك يعزز من لياقتهم ويجعلهم أكثر جاهزية في حال تم عودة المباريات.

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