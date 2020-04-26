أمبروزيني ينضم لمبادرة " خلك نشيط وخلك سليم"

المصدر: البيان الالكتروني

‏انضم ماسيمو أمبروزيني النجم السابق للمنتخب الإيطالي لكرة القدم بطل كأس العالم عام 2006، واللاعب السابق لنادي آسي ميلان، الى قائمة نجوم الكرة العالميين ضمن مبادرة "خلك نشيط، وخلك سليم" ، "be fit, be safe " التي أطلقها مجلس دبي الرياضي لتحفيز أفراد المجتمع على البقاء في البيت ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتواصل مبادرة "خلك نشيط .. وخلك سليم" انتشارها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة مع زيادة التفاعل الجماهيري المحلي والعالمي مع هذه المبادرة الرائدة التي تستهدف جميع مكونات المجتمع من مختلف الأعمار والجنسيات.

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