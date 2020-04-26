إدارة «خورفكان» تناقش متطلبات المرحلة

المصدر: (خورفكان ـ محمد فضل)

عقد مجلس إدارة نادي خورفكان اجتماعاً، عبر تقنية الاتصال المرئي، ترأسه سالم النقبي رئيس مجلس الإدارة، حيث ضم الاجتماع الذي تم عن بُعد، العاملين والإداريين والمدربين بالنادي، وتمت مناقشة سير العمل ومتطلبات المرحلة في ظل توقف الأنشطة الرياضية بالنادي بسبب تفشي فيروس «كورونا»، إلى جانب الوقوف على متطلبات المرحلة المقبلة ومتابعة سير أعمال التعقيم والتطهير، التي تقوم بها الجهات المختصة بمدينة خورفكان، والنادي على وجه الخصوص.

وقدم سالم النقبي رئيس مجلس الإدارة التهنئة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مشيداً في الوقت نفسه بحملة «خلك بالبيت»، والتي قللت كثيراً من تفشي الوباء، معرباً عن أمله بأن يتم القضاء على هذا الفيروس بصورة نهائية وأن تعود الحياة إلى طبيعتها في كل مرافق الدولة.

وامتدح النقبي الإجراءات الاحترازية، التي تقوم بها الدولة للقضاء على فيروس «كورونا»، كما ثمن قرارات الاتحادات الرياضية المختلفة، والتي أعلنت عن إيقاف كافة المسابقات .