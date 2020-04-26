قنزول: الصيف عامل ضغط على اتحاد الكرة

المصدر: الفجيرة ـ محمد فضل

أكد عبد الله سالم قنزول المدير التنفيذي لنادي العربي أنه يستبعد استئناف مسابقات الموسم الكروي، في ظل الظروف الحالية، التي أدت إلى تأجيل كل الدوريات على مستوى العالم جراء تفشي وباء «كورونا»، وقال في تصريح لـ«البيان الرياضي»: في حال استمرار الوضع الحالي خلال الفترة المقبلة سيكون اتحاد الكرة في مأزق حقيقي، وهو دخول أشهر الصيف، التي يصعب خلالها إقامة مباريات الدوري.

وأشار قنزول إلى أنه يتضامن مع الأندية التي تصارع من أجل الصعود لدوري المحترفين، وقال: لكن أعود وأقول إن الوضعية الحالية تحتم على اتحاد الكرة عدم إقامة المباريات، منوهاً بأن مسابقة دوري الدرجة الأولى للموسم المقبل يُتوقع أن تأتي أقوى من النسخ الماضية، في ظل تواتر الأنباء بشأن تراجع بعض الفرق عن الانسحاب، وتفكيرها في العودة من جديد لمسابقة الدوري مثل رأس الخيمة والرمس والجزيرة الحمراء، ومع عودة هذه الأندية ستأخذ مسابقة دوري الهواة خلال الموسم المقبل شكلاً آخراً.

وأضاف قنزول أن ناديه يتابع الموقف حالياً، معرباً عن أمله بأن تنجلي الأزمة الحالية، ويتحدد مصير المسابقات إما بالاستمرارية أو الإيقاف، وتابع: الخيار الأخير هو الذي أراه مناسباً حتى تستعد الأندية لاستحقاقات الموسم الكروي الجديد، الذي يتطلب إعداداً خاصاً ومنذ وقت مبكر، إلى جانب ترتيبات المعسكرات الخارجية.

بقاء الأجانب

وفي ما يتعلق باستمرارية الجهاز الفني واللاعبين الأجانب بفريق العربي أشار قنزول إلى أنهم ينتظرون بالتأكيد معرفة سيناريو الموسم الحالي، وعلى ضوئه سنقرر مصير الأجانب والجهاز الفني بقيادة المدرب الكرواتي دراغ، لكن التوجه العام داخل النادي هو التجديد لهم إذا كانت لديهم الرغبة في الاستمرار معنا لموسم آخر، وألمح إلى أن الفريق الأول بدأ يحصد ثمار الاستقرار على الجهازين الفني والإداري، وذلك من واقع النتائج التي حققها اللاعبون خلال الموسم الحالي قبل التوقف، وكذلك في الموسم الماضي، وأتمنى أن يتواصل العمل بذات الوتيرة في المستقبل حتى نرى العربي القيواني مع فرق أندية الخليج العربي في قادم المواسم.

وأشاد قنزول باستمرارية الدعم الشهري «200 ألف درهم» من قبل اتحاد الكرة للفرق الأربعة وهى العربي ومسافي والتعاون ومصفوت، مشيراً إلى أنه يفضل تقسيط مبلغ أبريل الحالي على دفعتين، بحيث يتم توريد 100 ألف درهم مع نهاية الشهر الجاري، ويحول باقي المبلغ لشهر مايو المقبل ليدفع مع القسط الأخير من الدعم لهذا الموسم.

وعن ملعب النادي الحالي قال قنزول: ملعب النادي الحالي في أفضل حالاته مشيراً إلى أعمال الصيانة التي تمت للملعب من قبل اتحاد كرة القدم لافتاً إلى أن الملعب الحالي للفريق الذي تقام عليه المباريات مكتمل الأركان.

كما كشف المدير التنفيذي لنادي العربي عن مطالبتهم بصالة ألعاب جماعية وفردية تكون داخل باحة النادي الحالي وننتظر تشييدها من قبل وزارة الأشغال العامة والتي نتوجه لها أيضاً بالشكر الجزيل على ما تقوم به من أعمال في كافة أندية الدولة بعد أن قامت بأعمال صيانة وإنشاءات جديدة لمعظم أندية الدرجة الأولى.