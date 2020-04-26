55.5 % يساندون استئناف الدوري في سبتمبر

المصدر: دبي- عزالدين جادالله

أيد 55.5% من المشاركين في استطلاع «البيان» الأسبوعي، عبر الموقع الإلكتروني والحساب الرسمي للجريدة على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، المقترح الذي أثير في الشارع الرياضي مؤخراً باستئناف دوري الخليج العربي لكرة القدم سبتمبر المقبل، وفي المقابل لم يرحب 44.5% من المشاركين في الاستطلاع بالفكرة، وناقشت «البيان» الموضوع عبر سؤال مفاده: هل تؤيد استئناف الدوري في سبتمبر المقبل؟

وكان بعض الأندية اقترح استئناف النسخة الحالية سبتمبر المقبل، على أن تنتهي في أكتوبر المقبل الذي سيشهد انطلاق النسخة الجديدة.

وفي التفاصيل أيد 69 % من المشاركين على الموقع الإلكتروني استئناف الدوري سبتمبر المقبل، مقابل 31 % لم يرحبوا بالفكرة، وفي «تويتر» أكد 42 % من المشاركين مساندتهم لاستئناف الدوري في سبتمبر، في حين أن 58 % جاءت إجاباتهم بالعكس.

وأكد خلفان عبدالله أحد نجوم نادي الوصل والمنتخبين الوطني والعسكري سابقاً تأييده لمقترح استئناف الدوري في سبتمبر نظراً لأنه سيحقق العدالة للأندية، ويحافظ على المكتسبات التي حققتها على مدار جولات طويلة من الموسم، الذي أنفقت الأندية خلاله الكثير من الأموال.

وأضاف: من الصعب استكمال الدوري في أشهر الصيف نظراً للحرارة المرتفعة، فضلاً عن التدابير الاحترازية، التي ما زالت تفرضها العديد من الدول للوقاية من فيروس «كورونا»، وفي الوقت نفسه فإن إقامة المباريات في سبتمبر قد يتيح للجمهور حضور المباريات، وبالتالي تكتمل المتعة، كما أن الأندية ستقوم بالتحضير للموسم الجديد في برمجتها الصيفية العادية، ومعها ستكمل الدوري المتوقف، وتعم الفائدة على الجميع.

وتابع: استئناف الدوري سيكون بمثابة إعادة الحقوق لأصحابها، وعدم ظلم أندية القمة التي تطمح إلى حسم اللقب.

واختتم قائلاً: عودة الدوري في سبتمبر يسهم في تجهيز منتخباتنا ، وسيكون في مصلحة الكرة الإماراتية .