التعاون يستغني عن المسعدي والصغير

المصدر: (الفجيرة- محمد فضل)

أعلن نادي التعاون أحد فرق دوري الدرجة الأولى لكرة القدم الاستغناء عن اللاعبين حسين المسعدي، ومحمد الصغير محترفي الفريق الأول، إلى جانب الطاقم المساعد للجهاز الفني، فيما تم تجديد الثقة بالمدرب حسان عباس لقيادة الفريق الأول حتى نهاية الموسم الحالي، ويعد التعاون الفريق الثاني على مستوى أندية الهواة، الذي يستغني عن أجانبه بعد أن سبقه مسافي قبل أيام، ورحل عن الفريق كل من الإيطالي غبرائيل سانتيني والإيفواري كوفي ميشياك، وقام النادي بمنحهما مستحقاتهما بالكامل في انتظار عودة الرحلات الجوية للمغادرة إلى بلديهما.