المراحل السنية.. تدريبات منزلية رغم التجميد

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

على الرغم من إلغاء منافسات فرق المراحل السنية بقرار من اتحاد كرة القدم في وقت سابق، ضمن الخطوات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس «كورونا»، لكن أندية المحترفين ظلت في حالة تواصل مستمر مع «جيل المستقبل» الذي نفذ تدريبات منزلية أسوة بلاعبي دوري المحترفين، ما يؤكد الهمة والجدية والرغبة في تعويض بقية مشوار الموسم الذي لم يكتمل بالتدريبات المنزلية وسط متابعة الأجهزة الفنية والإدارية في مختلف الأندية، وأكدت عدد من الأندية لـ«البيان الرياضي» أن التواصل مستمر مع اللاعبين صغار السن، وأن المدربين يضعون البرنامج اليومي مع متابعة دقة التنفيذ عبر التقنية الحديثة.

وأكد عبد الباسط الحمادي مدير أكاديمية نادي الوحدة أن تدريبات فرق ناديه لم تتوقف طوال الفترة الماضية وأن اللاعبين ينفذون برنامجا تدريبيا من منازلهم بإشراف المدربين ومتابعة إدارية، مشيرا إلى الاستفادة من التقنية الحديثة في متابعة التدريبات مباشرة عبر برامج الاتصال المرئي.

وكشف الحمادي عن رصد جوائز تشجيعية لأكثر اللاعبين التزاما بالتدريبات بعد عملية رصد دقيقة، ذاكرا أن الغرض من ذلك تحفيز اللاعبين على التمارين، وفي ذات الوقت التشجيع على تنفيذ التوجيهات الصادرة بالبقاء في المنازل دعما للجهود التي تبذلها الدولة وفق توجيهات القيادة الرشيدة، مضيفا أن وزارة الصحة والعديد من الجهات الحكومية تبذل جهودا مقدرة لمحاربة فيروس «كورونا» يستحقون عليه الشكر والتعاون، وأضاف: رأينا في نادي الوحدة أن نساهم بتحفيز اللاعبين على التدريبات المنزلية، وبذلك يستفيد اللاعب بدنيا، وفي ذات الوقت ندعم مبادرة «خلك في البيت» وبالتالي سلامة المجتمع.

على مستوى نادي بني ياس فإنه منح فرق المراحل السنية اهتماما مختلفا تخطى الجانب الرياضي وشمل أيضا الجانب الأكاديمي، حيث فرض النادي على لاعبيه صغار السن التدريبات اليومية وتنفيذ شعار «خلك في البيت» لسلامتهم وسلامة المجتمع، مع متابعة مدربي الفرق للتدريبات وسط اهتمام كبير من شركة كرة القدم.

وبجانب التدريبات فإن النادي أقدم على خطوة رائعة حققت نجاحا كبيرا تتمثل في تنظيم دروس تقوية للاعبيه عبر مجموعة من المعلمين الأكفاء تأكيدا على اهتمام النادي بالجانب الأكاديمي.

تواصل

من جانبه أكد يوسف دلوان نائب مشرف المراحل السنية بنادي عجمان، أن هنالك تواصلا مستمرا يوم الخميس من كل أسبوع مع مدربي ومديري الفرق المختلفة يناقش سير تدريبات الفرق السنية، ذاكرا أن ناديه يتابع التدريبات وكذلك برنامج التغذية، وأضاف: نتابع أيضا دراسة اللاعبين عن بعد لأنهم جزء من النادي كما نشجعهم على البقاء في المنازل خلال الفترة الحالية، فيما قال عبد الله نوح مدرب فريق عجمان تحت 14 سنة إنهم يتابعون اللاعبين عبر التقنية الحديثة، ويقدمون للجميع كافة المساعدات في شرح التدريبات، ذاكرا أن إدارة نادي عجمان تولي قطاع المراحل السنية اهتماما كبيرا للتطوير.

التزام

بدوره أكد مبارك مسعود مدير المراحل السنية بنادي خورفكان أن الوضع أصبح مختلفا كثيرا بعد إلغاء منافسات المراحل السنية، بعكس دوري المحترفين الذي تم تعليقه، لذلك فإن تدريبات المراحل السنية لا تأخذ، حسب قوله، الاهتمام الذي يحظى به الفريق الأول، وأضاف: نحن في النادي نتابع أبناء المراحل السنية وعلى تواصل معهم للاطمئنان عليهم وهم من أنفسهم يتدربون، خاصة أنهم ملتزمون بالبقاء في المنازل. وقال مسعود: من يتدرب ينفع نفسه ويستفد ويطور قدراته، كرة القدم تعطي اللاعب المجتهد.

فيما قال عيسى عبد الله الحمادي مدير المراحل السنية بنادي الظفرة، إن إلغاء المنافسات تبعه مباشرة إيقاف التدريبات الجماعية، ذاكرا أن ذلك لم يمنع النادي من التواصل مع اللاعبين وحثهم على التدريبات المنزلية.