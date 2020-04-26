«الجزيرة الحمراء» يشكّل لجنة طوارئ

المصدر: (رأس الخيمة - إيهاب زهدي)

ناقش مجلس إدارة نادي الجزيرة الحمراء، في اجتماعه الأول عن بُعد، برئاسة محمد حميدان الزعابي رئيس مجلس الإدارة، مستجدات مرض فيروس «كورونا» (كوفيد 19)، وتأثيره على الموسم الرياضي المقبل ٢٠٢٠ ـــــــــ ٢٠٢١.

وقرر المجلس تشكيل لجنة طوارئ برئاسة رحمة الشامسي نائب رئيس مجلس الإدارة، وعضوية كل من عبيد صالح الزعابي، حمد إسماعيل، راشد سيف الزعابي، ومحمد حسن بن علوي المدير التنفيذي للنادي، والبادي محمد أحمد، لمتابعة المستجدات بشأن الموسم الرياضي الجاري.

وتتولى اللجنة وضع خطة للتعامل معه في ما يخص الموسم المقبل ٢٠٢٠ ـــــ ٢٠٢١، من خلال متابعة التوجيهات الصادرة من الجهات ذات الصلة، ومواءمة ذلك من حيث التأثير على مجريات الموسم المقبل.