إدارة خورفكان تناقش متطلبات المرحلة وتشيد ببرنامج التعقيم

المصدر: خورفكان – محمد فضل

عقد مجلس إدارة نادي خورفكان اجتماعًا عبر تقنية الاتصال المرئي ترأسه سالم النقبي رئيس مجلس الإدارة حيث ضم الاجتماع الذي تم عن بعد العاملين والإداريين والمدربين بالنادي، وتمت مناقشة سير العمل في ظل توقف الأنشطة الرياضية بالنادي بسبب تفشي فيروس كورونا الى جانب الوقوف على متطلبات المرحلة المقبلة ومتابعة سير اعمال التعقيم والتطهير التي تقوم بها الجهات المختصة بمدينة خورفكان والنادي على وجه الخصوص.

وقدم سالم النقبي رئيس مجلس الإدارة التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك مشيداً في نفس الوقت بحملة " خلك بالبيت " والتي قللت كثيراً من تفشي الوباء معرباً عن امله في أن يتم القضاء على هذا الفيروس بصورة نهائية وان تعود الحياة الى طبيعتها في كل مرافق الدولة .

وامتدح النقبي الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة ممثلة في وزراتي الصحة والداخلية الى جانب الدوائر الحكومية للقضاء على فيروس "كورونا"، كما ثمن النقبي قرارات الاتحادات الرياضية المختلفة والتي أعلنت عن الغاء كافة المسابقات بما فيها مسابقات المراحل السنية لكرة القدم في انتظار حسم بقية الدوريات الثلاثة " المحترفين، الأولى ، الثانية .

وأشاد النقبي بالترتيبات التي قام بها مجلس الشارقة الرياضي بنادي خورفكان بعد نهاية المرحلتين الأولى والثانية من أعمال الملعب الرئيس في انتظار اكمال بقية المرافق الإدارية ومواقف السيارات ورصف الطرق الداخلية الى جانب تصريف مياه الامطار وربطها بالشبكة القومية لمدينة خورفكان .