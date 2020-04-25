تهنئة من الجنيبي بمناسبة شهر رمضان

المصدر: دبي - البيان الرياضي

رفع عبدالله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، ومواطني الإمارات والمقيمين على أرضها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً الله أن يعيده علينا والبلاد تنعم بالخير والصحة والرخاء.

وجدد الجنيبي شكره للقيادة الرشيدة التي ما فتئت تسهر على راحة وسلامة المواطن والمقيم وتوفير كافة الاحتياجات، مشيداً بمجهودات الأطباء والممرضين وجميع العاملين في القطاع الصحي الذين يمثلون خط الدفاع الأول. وأكد الجنيبي على أهمية الالتزام بالتباعد الاجتماعي واتباع التدابير الاحترازية والتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة، حفاظاً على السلامة العامة.