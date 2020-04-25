لا تعديلات بقوائم اللاعبين في حال استكمال الموسم

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

علم «البيان الرياضي» أنه من المقرر استكمال الموسم بقوائم اللاعبين الحالية المسجلة في كشوف الأندية لدى اتحاد الكرة من دون تغيير، وعدم تسجيل أي لاعبين جدد تتعاقد معهم الأندية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ومشاركتهم في المباريات إلا بعد انتهاء الموسم الحالي فعلياً.

وذكر مصدر أنه في حال عدم إلغاء الموسم واستكماله في نهاية أغسطس أو سبتمبر المقبل، وهو الاتجاه الأقوى، فإن الاتحاد سيفرض على الأندية إكمال بقية مباريات دوري الخليج العربي «7 جولات» بقوائم اللاعبين الحالية المسجلة في الأندية، وذلك توفيراً لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، وخصوصاً بعد موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على تمديد عقود اللاعبين التي تنتهي في يونيو المقبل حتى نهاية الموسم الحالي 2019-2020.

وربما تتعارض هذه الفكرة مع رغبة أندية في دعم صفوفها وتجديد دمائها بلاعبين جدد في الانتقالات، في الوقت الذي بدأت فيه أندية تحركاتها على صعيد التعاقدات، إذ ستصطدم في حال تعاقدت مع أحد اللاعبين بدفع رواتبه عدة أشهر من دون مشاركته إلا بعد انتهاء الموسم الحالي فعلياً، فضلاً عن إمكان عدم رغبة نادٍ في تمديد عقد لاعب أجنبي ينتهي في يونيو للأشهر القليلة المقبلة حتى انتهاء الموسم من أجل البحث عن بديل أفضل، ما يثير الكثير من الإشكاليات والتعقيدات.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» سمح للاتحادات المحلية بتحديد موعد بدء سوق الانتقالات الصيفية في ظل الوضع الراهن بحيث تكون بين نهاية الموسم الحالي وبداية الموسم الجديد بعدما كان قد قرر مد فترة القيد والانتقالات حتى نهاية العام الجاري بسبب جائحة كورونا، مع تأجيل سريان العقود التي كان من المقرر أن تبدأ في الموعد الطبيعي للموسم المقبل إلى الموعد الجديد الذي يحدده الاتحاد المحلي لبدء الموسم.