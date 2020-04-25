شباب الأهلي يفاوض البرازيلي باولينهو

المصدر: دبي- البيان الرياضي

بدأ «شباب الأهلي» التحرّك مجدداً نحو تدعيم صفوفه بصفقات أجنبية مميزة، وأشارت صحيفة بلغارية، إلى اهتمامه بالتعاقد مع الجناح الأيسر البرازيلي باولينهو «26 عاماً»، لاعب ليفيسكي صوفيا البلغاري، وألمحت الصحيفة إلى أن باولينهو، صديق مقرب للبرازيلي الأصل السويسري الجنسية مارياني، المرتبط بتعاقد مع شباب الأهلي حتى نهاية الموسم، ولكنه غير مسجل في قائمة الفريق، بعد استبعاده خلال الانتقالات الشتوية.

وسيكون مارياني، أحد المغادرين لشباب الأهلي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، إلى جانب البرازيلي لوفانور، والأرجنتيني كاراتابيا.