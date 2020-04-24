20 لاعباً في مبادرة افتراضية جماهيرية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يطلق اتحاد الكرة أول مايو المقبل، مبادرة افتراضية جديدة، بمشاركة 20 لاعباً من نجوم الكرة الإماراتية، تهدف إلى التوعية بضرورة البقاء في المنزل، والتعهد بالالتزام بالتعليمات، التي تفرضها الجهات المسؤولة في الدولة، والاستمتاع بفرصة اللعب أمام أحد نجوم كرة القدم الإماراتية باللعبة الإلكترونية «PlayStation»، ويتبارى النجوم مع الجماهير، حيث سيخوض كل لاعب مباراتين إلى ثلاث مباريات، وتقوم اللجنة المنظمة باختيار 50 شخصاً من المشاركين من الرابط الإلكتروني الخاص بالتسجيل.

وأكد إبراهيم الحمادي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة الشؤون المجتمعية أن المبادرة فرصة لتقوية الروابط بين الجماهير واللاعبين.