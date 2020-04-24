رئيس للشؤون الصحية.. جديد نادي الشارقة

المصدر: الشارقة - وام

شهد الهيكل الإداري الجديد لنادي الشارقة، للمرة الأولى على مستوى مجالس إدارات الأندية، إضافة عضو جديد ليكون رئيساً للشؤون الصحية والطب الرياضي وكل ما يختص ببرامج التغذية والتقييم الصحي ومشرفاً على الجوانب الطبية والصحية في النادي، وهو الدكتور عبدالعزيز المهيري مدير هيئة الشارقة الصحية عضو مجلس الصحة الإماراتي الأمين العام السابق للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، كما تم تحويل شركة الاستثمار إلى إدارة الاستثمار والتطوير التجاري ويترأسها عضو مجلس الإدارة إبراهيم الجروان، واستحدثت إدارة التخطيط والجودة برئاسة طارق جاسم المدفع.