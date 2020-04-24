كريسبو ينضم لـ«خلك نشيط وخلك سليم»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

انضم‏ هرنان كريسبو النجم السابق للمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم وأندية تشيلسي وإنتر ميلان وآسي ميلان ولاتسيو إلى قائمة نجوم الكرة العالميين، ضمن مبادرة التدريب في المنزل «خلك نشيط، وخلك سليم»، التي أطلقها مجلس دبي الرياضي لتحفيز أفراد المجتمع على البقاء في البيت ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس «كورونا». وتواصل المبادرة انتشارها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة مع زيادة التفاعل الجماهيري المحلي والعالمي معها، حيث تستهدف مختلف الأعمار والجنسيات.