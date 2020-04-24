بيريرا.. «رسالة اطمئنان» من الإمارات إلى البرازيل

المصدر: متابعة - محمد فضل

رسالة اطمئنان من الإمارات، بعثها البرازيلي اديلسون بيريرا محترف دبا الفجيرة، عبر الاتصال المرئي إلى والدته في البرازيل، وطالبها في رسالة بالفيديو عبر حسابه على «تويتر» بعدم القلق على صحته، بفضل حرص الإمارات على سلامة الجميع، من خلال الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» والترتيبات التي تقوم بها وزارة الصحة، للحد من تفشي الوباء، منوهاً بأن البقاء في المنزل يعتبر أفضل الحلول للقضاء سريعاً على «كورونا».

وأشار إلى أنه يفتقد أسرته كثيراً. وعبر بيريرا عن ارتياحه للعيش في دبا الفجيرة واللعب لـ «النواخذة»، من خلال تجربته الثالثة في الإمارات بعد عجمان والعروبة، معرباً عن أمله بقيادة دبا للعودة من جديد إلى دوري «المحترفين» رغم صعوبة موقف فريقه بدوري الدرجة الأولى في ظل حظوظ 5 أندية على الصعود.

وذكر بيريرا أن اللاعبين في دبا الفجيرة ملتزمون ببرنامج تدريبي متواصل، عبر الاتصال المرئي مع الجهاز الفني، حيث يؤدون تدريبات الإحماء بتوجيهات مدرب اللياقة للحفاظ على الوزن، فضلاً عن تدريبات فك العضلات.