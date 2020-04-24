«الواتساب».. يجدد عقود اللاعبين في زمن «كورونا»

المصدر: كلباء - محمد فضل

فرض زمن فيروس «كورونا» وسائل جديدة للتعامل مع المواقف المختلفة، على جميع المستويات، وفي الرياضة قامت شركة كرة القدم بنادي اتحاد كلباء، بانتهاج أسلوب حديث في ما يتعلق بتجديد عقود اللاعبين، حيث لجأت إلى التطبيق الشهير «واتساب»، لإنجاز المهمة، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس «كورونا» (كوفيد 19)، وحرصاً على إجراءات التباعد الاجتماعي، لتكون المرة الأولى على مستوى أندية المحترفين التي يطبق فيها هذا الإجراء بداية من المفاوضات مع اللاعبين إلى الاتفاق الكامل على كل البنود.

وتواصل علي حسين كانو رئيس الشركة مع اللاعبين، الذين شارفت عقودهم على الانتهاء، وقام بإطلاعهم على بنود التجديد وهم باقون في منازلهم من دون الحاجة إلى الحضور إلى مقر النادي، وتم الاحتفاظ بحوارات «واتساب» لتعد مستنداً للاتفاقات الجديدة.

وتم خلال مفاوضات التجديد الأخيرة عبر «واتساب» إضافة اسم المدافع سلطان الزعابي إلى قائمة اللاعبين، الذين تم تجديد عقودهم منذ أيام قليلة وهم عبد السلام محمد، داوود علي، وليد عمبر، البرازيلي وليان غابرييل «مقيم»، والمصري أسامة الشال «مقيم»، ورحب اللاعبون بمبادرة التجديد، وعاهدوا إدارة اتحاد كلباء على بذل مزيد من الجهد من أجل تحقيق تطلعات النادي والمتمثلة في إبقاء «النمور» مع الكبار عقب استئناف دوري الخليج العربي.

وأكد علي حسين كانو رئيس مجلس إدارة الشركة أن الإدارة رسمت خطة لاستقرار الفريق بعد نهاية مرحلة ذهاب دوري الخليج العربي، من خلال تدعيم صفوف فريق الكرة بأفضل العناصر المحلية القادرة على تحقيق الأهداف، مشيراً إلى أن سياسة شركة كرة القدم بالنادي تدعم المميزين، ولذلك كان توجهنا بتجديد عقود اللاعبين، الذين شارفت عقودهم على الانتهاء.