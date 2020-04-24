خلفان مبارك: «لعبة فيفا» هوايتي المفضلة في الالتزام المنزلي

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

يحرص نجوم دورينا على تنوع نشاطهم اليومي، خلال فترة إلزامهم المنزل، تنفيذاً للتدابير الاحترازية التي أقرتها الدولة، لتجنب خطر تفشي فيروس «كورونا» الذي يجتاح العالم، ولذلك فإن البعض ينظم يومه بحسب هواياته، وبرنامج التدريب المنزلي المعتمد من جانب النادي.«البيان الرياضي» تابعت «يوميات» خلفان مبارك، صانع ألعاب الجزيرة والمنتخب الوطني، وقال خلفان: الالتزام المنزلي أمان للأفراد والمجتمع، ونحن من جانبنا ملتزمون بتنفيذ التدابير الاحترازية، التي تقرها الحكومة، كما نقف صفاً واحداً خلف قادتنا الذين يعملون ليل نهار على إسعاد الشعب، وحمايته من هذا الوباء المتفشي حول العالم. وأوضح أن أبرز هواياته في العالم الافتراضي هي لعبة «الفيفا» الشهيرة، وهي أيضاً محببة لمعظم الرياضيين، وجيل الشباب الحالي، وأنه يتقنها ويلعبها يومياً. وقال بابتسامة عريضة «ما حد يغلبني في الفيفا»، وإنني أختار أضعف فريق لقيادته، بهدف خلق منافسة قوية، وفريقي المفضل برشلونة.

وعن تقسيم يومه، قال إنه يبدأ مع الظهر، حيث يتناول وجبة الغذاء بعدها يتابع التلفزيون، ومع مجيء العصر يبدأ فعلياً في تنفيذ تدريباته اليومية، وفق برنامج النادي، والمتابعة مع الأجهزة الإدارية والفنية والطبية، لضمان تنفيذ الأعمال الموكلة إليه عن بعد، وعند انقضاء التدريبات، يستأنس بالأسرة، ويتابع تناول وجباته الغذائية، والتي يحرص أن تكون صحية، تجنباً لزيادة الوزن، وتماشياً مع برنامج اللياقة البدنية. وأردف خلفان: إن هواياته بشكل عام، بعيداً عن الظروف الراهنة بإلزام المنزل، هي الخروج إلى البر بصحبة أصدقائه، والاستمتاع بجمال الصحراء، كذلك القنص، وإن هذه الهواية عريقة ومتوارثة عن الأجداد.

وعن الهدف المفضل لديه خلال الموسم، والذي لا يستطيع نسيانه قال، إنه الهدف الذي سجله في شباك شباب الأهلي. يذكر أن خلفان سجل هدفاً عالمياً في مرمى «فرسان دبي» في الجولة 16، وقاد فريقه لتحقيق الفوز 2/‏ 1 خارج ملعبه، ويكمن سحر الهدف في أنه سجله من زاوية صعبة بطريقة «اللوب»، حيث تخطت الكرة المدافع، وخدعت ماجد ناصر لتعانق الشباك.