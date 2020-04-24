ترشيح «عموري» لأجمل هدف من ركلة حرة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عمر عبد الرحمن «عموري»، لاعب الجزيرة، للمنافسة مع 4 لاعبين آخرين في مسابقة حول أجمل الأهداف المسجلة من ركلة حرة مباشرة في تاريخ الكرة الآسيوية، وطلب من الجماهير الدخول إلى موقع الاتحاد، والتصويت حتى الأول من مايو المقبل.

والهدف المختار سجله «عموري» عندما كان لاعباً في العين، وأحرزه في مرمى بونيودكور الأوزبكي يوم 8 مايو 2017، وتحدث الاتحاد الآسيوي عن اختياره: «ليس من العدل الحديث عن الأهداف من الكرات الثابتة، دون حضور للمايسترو الإماراتي عمر عبد الرحمن، والذي يعتبر من ضمن أفضل مسددي الكرات الثابتة في تاريخ البطولة».