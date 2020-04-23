الرياضة في رمضان وسائل متنوعة في وضع استثنائي

المصدر: دبي - ياسر قاسم

تعتبر ممارسة الرياضة في شهر رمضان المبارك من أهم العوامل التي تفيد الجسم، وتكسبه النشاط والحيوية، وتحافظ على رشاقته، كما أنها تقلل من خطر الإصابة بالكثير من الأمراض، إلا أن المعضلة تبقى في اختيار الوقت المناسب لممارسة الرياضة خلال شهر رمضان الفضيل، ما بين قبل الإفطار، وخلال ساعات الصوم، أم بعد الإفطار ليلاً؟ ويتزامن الشهر الكريم هذا العام، مع الوضع الاستثنائي، الذي حال بين ممارسة الرياضة في الهواء الطلق أو داخل الصالات الرياضية، التزاماً بحملة «خلّك في البيت» للحد من «جائحة الكورونا»، ومن الإيجابيات أن الرياضيين الهواة والمحترفين بدأوا التكيف مع الرياضة المنزلية قبل أكثر من شهر، وأصبحت لديهم الخبرات في التعامل مع هذا الوضع بعيداً عن الملاعب والساحات.

ويشير الأطباء إلى أن ممارسة الرياضة قبل الإفطار لها فوائد عديدة على صحة الإنسان، من ضمنها فقدان الوزن من الأنسجة الدهنية الموجودة به، لذلك ينصح الصائم بممارسة الرياضة في رمضان، لفوائدها العديدة على صحة وسلامة الجسم، والمحافظة على توازن مكوناته من سوائل وعضلات ودهون وعظام، كما أن للرياضة دوراً كبيراً في الحماية من أمراض عسر الهضم، فالرياضة قبل الإفطار تعمل على حرق الدهون المخزنة في الجسم.

حيوية ورشاقة

ويوضح الدكتور طارق محمد صادق، أن الرياضة خلال رمضان تعد من الأنشطة المفيدة والصحية، التي تكسب الجسم الحيوية وتحافظ على رشاقته، لكن الكثير منا يقع في مشكلة التعب والإرهاق، ويرجع ذلك إلى الأخطاء التي يرتكبها الفرد عند ممارسة الرياضة في شهر رمضان، ومن ضمن الأخطاء التي يقع فيها الشخص تناول الأطعمة الغنية بالدهون أو السكريات بعد ممارسة الرياضة، والتي من شأنها أن تسبب الكثير من الأضرار، كما أنها تمنع التخلص من الوزن الزائد، كذلك ممارسة الرياضة خلال نهار رمضان خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة، ما يؤدي إلى الشعور بالعطش والإصابة بالجفاف نتيجة فقدان الجسم الكثير من السوائل، ولا يفضل ممارسة الرياضة العنيفة قبل الإفطار، لكن يفضل ممارسة الرياضات الخفيفة كالمشي أو تمارين البطن أو الجري الخفيف في المكان أو تمارين شد الجسم، على أن يكون ذلك في مدة لا تزيد على 40 دقيقة، وبعد الإفطار يمكن ممارسة أي نوع من الرياضة بداية من البسيطة وحتى المحترفة، وأفضل وقت قبل الإفطار بساعتين أو في الصباح الباكر، لأن هذا الوقت يساعد بشكل كبير في التخلص من الوزن الزائد، وفي حالة عدم القدرة على ممارسة الرياضة قبل الإفطار، يمكن ممارستها بعد الإفطار بساعتين.

حمل تدريبي

أما عن الرياضة التي يجب على الصائم ممارستها، فيمكنه ممارسة الرياضة التي يفضلها، ولكن بحمل تدريبي منخفض، حيث يفضل ممارسة المشي أو الألعاب السويدية أو السباحة، وإذا تم اختيار السباحة فيفضل ممارستها بعد الإفطار بنحو 3 أو 4 ساعات حتى يتم هضم الطعام ولتجنب آلام المعدة، أما بالنسبة لكبار السن فيفضل ممارسة رياضة المشي، بينما يستطيع الشباب أداء تمرين متكامل، كما يفضل المحافظة على حرارة الجسم وعدم ارتفاعها خاصة في الجو الحار، ويفضل أداء تمرينات خفيفة قبل ممارسة الرياضة لتجنب أي تأثير ضار على عضلات وأعضاء الجسم.

تكيف مع الوضع

ومن جانبه، نصح عبد الرسول عبد الله، مدير مركز كواترو الرياضي، وأحد المتخصصين في تنظيم الفعاليات الرياضية خلال شهر رمضان، بضرورة التكيُف مع الوضع الاستثنائي الحالي في ممارسة الرياضة خلال الشهر الكريم، وقال إن التنوع في ممارسة الرياضة مهم في مثل هذه الظروف داخل المنزل، وليس شرطاً أن يكون المنزل مهيأ بالمعدات والوسائل المطلوبة، ويمكن ممارسة تمارين بسيطة داخل المنزل بأبسط الوسائل. وأوضح عبد الرسول الذي بدأ تنظيم الدورات الرياضية في رمضان منذ 15 عاماً، أن مجلس دبي الرياضي قدم أفكاراً مميزة في الأيام الماضية للرياضة المنزلية، يمكن الاستفادة منها خلال الشهر الكريم، مشيراً إلى أن الميل لألعاب التسلية ليس بالأمر الجيد، وسلبياته كثيرة من ناحية زيادة الوزن، بينما التنويع في تمارين بسيطة وخفيفة داخل المنزل، سواء كان في فترات النهار قبل الإفطار أو بعد الإفطار، يعود بالفائدة على كل من يمارس الرياضة، ويمكن لكل فئة اختيار التمارين المناسبة لها.

تثقيف النفس

وقال إن الرياضة الذهنية يجب أن تدخل في برنامج رمضان، وكذلك القراءة وتثقيف النفس، حيث يساعد ذلك على إبعاد أي ملل من التمارين الرياضية. وقال عبد الرسول إنهم حرصوا في موقع «سبورت فور اوول» المتخصص في الأخبار الرياضية، على تقديم النصائح للرياضيين وتشجيعهم لممارسة الرياضة المنزلية مع نشر مقاطع «فيديو» تحفز على ممارسة الرياضة المناسبة في المنزل، وقد نشر الموقع أكثر من ألف مقطع «فيديو» تتنوع فيه ممارسة الرياضة المنزلية.