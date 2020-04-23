مناقشة تعديلات لوائح الأندية الثلاثاء المقبل

المصدر: البيان الألكتروني

يُنظم اتحاد الإمارات لكرة القدم صباح الثلاثاء المقبل ورشة عمل قانونية لمناقشة التعديلات المقترحة من الأندية واللجان القانونية والتحكيمية على لوائح الاتحاد بمشاركة ممثلي أندية الدولة، وتُعقد بنظام الاتصال المرئي.

وقال محمد عبد الله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة: "سيتم خلال ورشة العمل مناقشة كافة التعديلات المقترحة للائحة النظام الأساسي ولوائح لجان الانضباط وأوضاع وانتقالات اللاعبين والاستئناف وهيئة التحكيم “.

وأشار إلى أن الأمانة العامة باتحاد الكرة خاطبت الأندية اليوم، للبدء في تسجيل ممثليها المعنيين لحضور ورشة العمل القانونية.

وأكد الأمين العام أن اتحاد الكرة حريص على عقد ورش العمل القانونية بالتعاون مع أندية الدولة منذ أكثر من ثلاث مواسم، بهدف الارتقاء بلوائح كرة القدم الإماراتية، وتماشياً مع أحدث التعديلات الصادرة عن الاتحادين الدولي والآسيوي، مما يسهل أعمال اجتماعات الجمعية العمومية، ويخدم المصلحة العامة لنشاط كرة القدم في الدولة.