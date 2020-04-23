الفجيرة يقرر زيادة مدربي أكاديمية الكرة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

قرر مجلس إدارة نادي الفجيرة في اجتماعه الذي تم عن بعد وعبر الاتصال المرئي، برئاسة ناصر اليماحي رئيس مجلس الإدارة، بحضور جميع الأعضاء، زيادة اعداد مدربي أكاديمية الفجيرة لكرة القدم، لإستيعاب أكبر عدد من من اللاعبين بالأكاديمية خلال الموسم المقبل الى جانب هيكلة الأجهزة الفنية والإدارية والطبية بالمراحل السنية.

كما كلف المجلس اللجنة الفنية بالعمل علي تجهيز ملاعب المراحل السنية لاستيعاب العدد الكبير من اللاعبين الصغار ، إضافة إلى مناقشة ملف الفريق الأول على ضوء مستجدات الأوضاع والقرارات الصادرة عن اتحاد الإمارات والاتحاد الدولي.