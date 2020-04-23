للمرة الأولى في دورينا.. كلباء يجدد عقود لاعبيه "بالواتس "

المصدر: كلباء – محمد فضل

قامت شركة كرة القدم بنادي اتحاد كلباء ، وللمرة الأولى على مستوى دورينا واندية المحترفين، بانتهاج أسلوب حديث وذلك فيما يتعلق بتجديد عقود اللاعبين والتي تمت عبر تطبيق " الواتس " .

وتواصل على حسين كانو رئيس الشركة مع اللاعبين الذين شارفت عقودهم على الانتهاء وقام كانوا باطلاعهم على بنود التجديد وهم باقون في منازلهم دون الحاجة للحضور الى مقر النادي.

كما تمت إضافة المدافع سلطان الزعابي للاعبين الذين جددوا العقود قبل أيام وهم عبد السلام محمد، داوود علي، وليد عمبر، البرازيلي وليان جابرييل " مقيم " والمصري أسامة الشال." مقيم "