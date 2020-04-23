محترف دبا الفجيرة: أمي أطمئني.. أنا بخير في الإمارات

المصدر: متابعة – محمد فضل

بعث البرازيلي اديلسون بيريرا محترف دبا الفجيرة برسالة عبر الاتصال المرئي " فيديو " الى والدته المتواجدة في مسقط رأسه البرازيل، طلب منها عدم القلق على صحته وسلامته، لأن دولة الامارات العربية المتحدة اشدُ حرصاً على سلامة الجميع وتقوم كل مؤسساتها بدورها على الوجه الأكمل في مواجهة وباء فيروس كورونا.

كما أشاد بيريرا، الذي لعب من قبل في ناديي عجمان والعروبة خلال الموسم الماضي بالترتيبات التي تقوم بها وزارتي الصحة والداخلية وذلك للحد من تفشي وباء كورونا كوفيد 19

منوهاً الى أن البقاء في المنزل يعتبر أنجع الحلول للقضاء سريعاً على هذا الوباء الذي اجتاح دول العالم بأثرها. كما عبر بيريرا عن ارتياح للحياة في دبا الفجيرة واللعب للنواخذة من خلال تجربته الثالثة في الامارات

وأشار بيريرا الى أنهم في دبا الفجيرة يقومون ببرنامجً تدريبي متواصلاً يتم عبر الاتصال المرئي " حيث يتبعون تمارين الاحماء التي تصدر من قبل مدرب اللياقة وتستمر لفترة زمنية معينة وذلك للحفاظ على الاوزان فضلاً عن تدريبات فك العضلات.