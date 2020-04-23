كريسبو ينضم إلى مبادرة "خلك نشيط، وخلك سليم"

المصدر: البيان الألكتروني

انضم‏ هرنان كريسبو النجم السابق للمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم وأندية تشيلسي وإنتر ميلان وآسي ميلان ولاتسيو الى قائمة نجوم الكرة العالميين الذين أوصلوا رسائل ضمن مبادرة التدريب في المنزل "خلك نشيط، وخلك سليم" ، "be fit, be safe " التي أطلقها مجلس دبي الرياضي.

وتأتي المبادرة لتحفيز أفراد المجتمع على البقاء في البيت ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتواصل مبادرة "خلك نشيط .. وخلك سليم" انتشارها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة مع زيادة التفاعل الجماهيري المحلي والعالمي مع هذه المبادرة الرائدة التي تستهدف جميع مكونات المجتمع من مختلف الأعمار والجنسيات.