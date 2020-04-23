رمضان 2020.. رياضة وصحة في البيت

المصدر: دبي - البيان الرياضي

سيكون شهر رمضان المبارك هذا العام، الأول الذي يشهد بقاء أفراد المجتمع في منازلهم، بسبب إجراءات الوقاية من جائحة فيروس «كورونا»، ويواصل مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع العديد من منظمي الفعاليات، تنظيم المزيد من الفعاليات المبتكرة خلال الشهر الكريم، من خلال بوابة الفعاليات الرياضية الافتراضية التي أطلقها أخيراً، والتي تضم منصة واسعة من الفعاليات الرياضية الافتراضية، التي تواكب المرحلة التي يمر بها العالم، وتسهم في الحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع من خلال البقاء في المنزل وممارسة الرياضة والنشاط البدني، ويتصدر الفعاليات، سباق تحدي الجري الرمضاني، حيث سيتمكن عشاق رياضة الجري، من خوض تحديات جديدة من خلال سباق تحدي رمضان للجري المنزلي، وتتضمن 4 فئات للرجال والسيدات والأطفال فوق 12 سنة والأطفال تحت 12 سنة، ويتم التنافس على عدة مسافات هي 5 و10 كلم وسباق الأطفال لمسافة 2.5 كلم.

تسجيل في السباق

ويمكن المشاركة في السباق، عبر التقديم في الموقع الإلكتروني للمجلس www.dubaisc.ae، وإرسال فعاليات المشاركين، بأي وسيلة ممكنة سواء بالجري داخل غرف المنزل أو على جهاز الجري الآلي، ويقام السباق يومي 15 و22 مايو المقبل، وستكون المشاركة مفتوحة في أي من الفئات الثلاث خلال 24 ساعة في كل يوم من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساءً، ومتاح التسجيل في السباق واختيار الفئة التي سيتم التنافس فيها، ومزامنة الجري مع برنامج مخصص للجري سواء سترافا، جارمن، أو بولر أو غيرها، وبدء السباق، ويجب على المتسابق إرسال صورة من تطبيق قياس الجري على حسابه الذي سجل به حتى يتم معالجة النتائج الرسمية والتحقق منها، ويحصل الفائزون بالمراكز الأولى الثلاثة على ميداليات، كما ينال جميع المشاركين شهادة مشاركة رقمية.

ألعاب إلكترونية وندوات

كما تتضمن المنصة لعبة دوتا 2 الإلكترونية الاستراتيجية التي شارك فيها أكثر من 8 ملايين شخص خلال الشهر الماضي ويلعب فيها 32 فريقاً من 12 دولة حول العالم، وستكون الفعالية المقبلة الأكبر في منطقة الشرق الأوسط بمشاركة 128 فريقاً، وسيتم تخصيص جوائز مالية تشجيعية للفرق الثلاثة الأولى وكذلك هدايا أخرى للمشاركين والمتابعين، كما تشمل المنصة تنظيم ندوات رياضية عبر الإنترنت بعنوان «اللاعب، المدرب، والإنسان» يقدمها لاعبا كرة قدم محترفان هما ستيفن فنسنت تايلور لاعب المنتخب الإنجليزي ونادي نيوكاسيل يونايتد، ودايفيد رايت اللاعب الإنجليزي السابق ومدرب فريق نادي نورويتش سيتي الإنجليزي تحت 18 سنة، وشهدت المنصة خلال الأسابيع الماضية، تسجيل أول ماراثون منزلي من نوعه والذي حقق نجاحاً كبيراً ومشاركة واسعة، ونظم المجلس الأسبوع الماضي سباق الدراجات الهوائية الافتراضي الفردي كما تقام خلال الأسبوع الجاري منافسات «تحدي الطواف الافتراضي» للدراجات الهوائية ضمن حملة «مضمارك في بيتك» التي تهدف إلى تحفيز الجمهور على ممارسة رياضة الدراجات الهوائية داخل المنزل.

مشاركة مفتوحة

وأكد مجلس دبي الرياضي أن المشاركة في جميع الفعاليات الرياضية الافتراضية ستكون في متناول الجميع لتشجيع كافة أفراد المجتمع على المشاركة، ويمكن لمنظمي الفعاليات الرياضية تسجيل فعالياتهم عبر التقديم في الموقع الإلكتروني للمجلس، لاستخراج تصاريح تنظيم الفعاليات المنزلية والافتراضية، وحدد المجلس شروطاً لتنظيم هذه النوعية من الفعاليات، من أهمها ألا تزيد مدة الفعالية الافتراضية على خمسة أيام، ولا يمكن تنظيم أكثر من حدث في ذات الوقت، وإذا كان المنظم يخطط لتنظيم فعاليتين أو أكثر من الأحداث الافتراضية فلابد من أن تكون هناك فترة زمنية لا تقل عن سبعة أيام بين كل حدث لإتاحة الفرصة للمنظمين الآخرين لإقامة فعالياتهم.