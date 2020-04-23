أروابارينا يقترب من تدريب أحد أندية العاصمة

المصدر: (دبي- إيهاب زهدي)

يحاول المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، مدرب شباب الأهلي والوصل سابقاً، الاستفادة من وجوده الحالي للاتفاق والتعاقد مع أحد أندية الدولة في دوري الخليج العربي الموسم المقبل، بعدما تعثر اتفاقه مؤخراً مع أحد أندية المنطقة الشمالية.

وعلم البيان الرياضي أنه اقترب من تدريب أحد أندية العاصمة، والذي دخل في مفاوضات جادة مع المدرب مؤخراً، مع وجود نادٍ ثان بالعاصمة يسعى أيضاً للاستفادة من خدمات المدرب الموسم المقبل، خاصة في ظل النتائج الطيبة التي حققها مع الوصل وشباب الأهلي.

ويقضي أروابارينا، فترة الالتزام المنزلي في دبي حالياً، ومعه باقي أفراد الجهاز الفني الذين عملوا معه في فريق شباب الأهلي، لتعذر السفر للحاق بأسرته المقيمة بإسبانيا.