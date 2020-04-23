استراحة «كورونا»..فرصة لصيانة منشآت الأندية

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

منحت أندية دوري المحترفين اهتماماً كبيراً بالمنشآت، وكل مرافقها رغم توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس «كورونا» المستجد، للمحافظة عليها، وجعلها جاهزة وجاذبة لاستئناف النشاط في الوقت المناسب، حسب رؤية الجهات المختصة، وأكد عدد من الأندية، رداً على استفسار «البيان الرياضي» لها عن كيفية العمل بالمنشآت الرياضية في الفترة الحالية، بالتأكيد على أن كل المنشآت في الحفظ، وتحت صيانة مستمرة مع عمليات التعقيم، التي تشمل كل المرافق من أجل السلامة العامة.

إجراء طبيعي

ووصف عبد الباسط علي، المدير التنفيذي لشركة كرة القدم بنادي النصر، مواصلة العمل في المنشآت بالإجراء الطبيعي، مؤكداً أن النادي لم يتوقف عن الصيانة سواء الملعب أو كل مرافق النادي ومكاتب الموظفين، مبيناً أنه بجانب الصيانة فإن الاهتمام بالنظافة تضاعف عن السابق بعملية التعقيم لأن الوضع الصحي فرض التشدد في النظافة، وقال: النشاط متوقف، لكننا لم نتوقف عن العمل في الملعب أو مرافق الاستاد، والذي يتواصل بشكل طبيعي مع اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة.

رعاية تامة

بدوره، أكد ناصر الظفري عضو مجلس إدارة نادي عجمان المدير التنفيذي لشركة كرة القدم، أن ملاعب النادي تجد الرعاية التامة، وأن العمل مستمر في تحسين الأرضيات لأن العشب الطبيعي لا يمكن إهماله، كاشفاً أن عملية الرعاية تتم وفق الإجراءات الاحترازية والتوجيهات الصادرة في الدولة، مؤكداً أن الاهتمام متوفر بالملعب وبالعمال الذين يؤدون المهمة حرصاً على سلامة الجميع، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن ناديه يقوم بعملية تعقيم غرف اللاعبين رغم عدم استخدامها في فترة توقف النشاط حالياً وتعقيم المكاتب لسلامة الموظفين، مؤكداً أن الاهتمام متوفر بكل منشآت النادي وأن العمل بها لا يمكن أن يتوقف بسبب الجائحة العالمية.

جودة عالية

ومن جانبه، قال خالد النقبي المدير التنفيذي لاتحاد كلباء: إن شركة الصيانة التي تعاقد معها النادي تؤدي عملها بالجودة ذاتها العالية في الاهتمام بالملعب، لأن العشب لا يتحمل الإهمال ويتأثر بأي توقف، مبيناً أنه بجانب الاهتمام بالملعب فإن النادي يجري صيانة مستمرة لكل صغيرة وكبيرة في المرافق المختلفة، مع منح الاهتمام بكل المباني ومكاتب الموظفين، وقال النقبي: عندما ينتهي الموسم الرياضي ويتوقف النشاط في فترة الصيف فإن أعمال الصيانة أيضاً لا تتوقف، ورغم اختلاف الوضع حالياً بسبب الظرف الصحي، فإن الاهتمام بالمنشآت لم يتوقف نهائياً وسيتواصل بشكل مستمر.

جولة مستمرة

أما خميس المزروعي، المدير التنفيذي لنادي الظفرة، فأكد أنه على العكس تماماً فإن توقف النشاط الرياضي جعلهم يركزون على العمل في المنشآت، بداية بعشب الملعب والصالات ومرافق الاستاد المختلفة وملحقاته، مبيناً أنه يقوم بجولة مستمرة في كل مرافق النادي، للتأكد من سلامتها وإجراء الصيانة اللازمة مع تقديم الملاحظات إن وجدت، مؤكداً أن ناديه يحرص كل الحرص على أفضل معايير الصيانة والسلامة أيضاً، مشيراً إلى أن النادي يقوم بشكل مستمر بتعقيم المرافق الرياضية للحد من انتشار فيروس «كورونا» ولسلامة العمال وكل الموظفين.

صيانة دورية

ذكر عبد الله قانون المدير التنفيذي لنادي الفجيرة، أن الصيانة الدورية لم تتوقف في النادي، وأن العمل مستمر يومياً، لأن المنشآت، وحسب قوله، لا علاقة لها بتوقف النشاط، ذاكراً أن الاهتمام بالمرافق الرياضية، يمثل أهمية بالغة، سواء كان النشاط مستمراً أو متوقفاً، وأبان عبد الله قانون، أن الصيانة تشمل الملعب وكل المرافق، وأنها تتم وفق الخطة الاحترازية من تباعد جسدي مع تعقيم، وذلك لضمان السلامة العامة، والتي تعتبر من الأولويات المهمة، التي يحرص عليها نادي الفجيرة.