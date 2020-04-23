بن هويدن: استكمال «الهواة» سيناريو صعب

المصدر: الذيد - علي الظاهري

أكد سالم محمد بن هويدن الكتبي، رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، أن فكرة استكمال دوري أندية الدرجة الأولى، تبدو صعبة في ظل الأوضاع الراهنة، وارجع السبب إلى عوامل عدة، أبرزها انتهاء عقود معظم اللاعبين في هذه الفترة وفقدان معظم اللاعبين لياقتهم المطلوبة داخل الملعب، كما أن الاستكمال في وقت لاحق، سيترتب عليه تحمل أعباء والتزامات مالية، وستحتاج الفرق تحضيرات لا تقل مدتها عن 3 أشهر، كما أن الاقتراب من فصل الصيف يضع مشروع الاستئناف صعباً للغاية، مشيراً إلى أنه تم رفع مذكرة في وقت سابق إلى اتحاد الكرة بخصوص المراحل السنية لتلغى المسابقات الخاصة بهم.

وأضاف ابن هويدن لـ«البيان الرياضي»، إن مشروع تنظيم المعسكرات الصيفية في الخارج قد يكون في مهب الريح، بسبب صعوبة إقامة المعسكرات في الخارج في ظل معاناة الدول الأخرى من آثار جائحة فيروس «كورونا»، في حال انتهاء الأزمة، وسيكون البديل تنظيم معسكرات داخلية بناء على اقتراح مبدئي ولم يتم اتخاذ قرار مبكر في هذا الصدد حتى وضوح الرؤية بصورة كاملة تجاه الوضع العالمي.

وأكد ابن هويدن التزامهم التام توجيهات مجلس الشارقة الرياضي بصرف الرواتب كاملة من دون استقطاع، وعدم المساس برواتب العاملين من إداريين وفنيين وعمال، ترجمة لدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، في توفير الرعاية الكبيرة للرياضة والرياضيين.

تدريبات عن بعد

وأشار إلى أن النادي أطلق تدريبات عن بعد للاعبي الكاراتيه باستخدام التقنيات البصرية الحديثة لتعزيز جوانب ممارسة الرياضة لدى المنتسبين من منازلهم، موضحاً أن المبادرة إحدى أدوات تمكين اللاعبين من ممارسة الرياضة عبر متابعة أفلام وحصص تدريبية يشرف عليها الجهاز الفني لرياضة الكاراتيه في النادي، وتعمم على كافة اللاعبين، مع متابعتهم وفق خطط تضمن تمتع اللاعبين خلال تلك الفترة بلياقة بدنية وممارسة فعلية، واستفادة حقيقية من تلك الحصص الإلكترونية، وأعلن ابن هويدن أنه تم رصد جوائز ومكافآت تحفيزية أسبوعية لأفضل أداء خلال الأسبوع، بهدف دعم استمرار اللاعبين ومتابعة ولي الأمر لهم بشكل مستمر، وأن تنفيذ البرنامج تطلب التواصل مع أولياء الأمور واللاعبين وكانت الأصداء إيجابية للمبادرة.

جهود وقائية

وأفاد رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، بأن النادي كرس جهوده منذ اللحظات الأولى للإعلان الوطني عن وقاية المجتمع من انتشار فيروس «كورونا»، ليطبق كافة السياسات، ويرفع أعلى درجات الحيطة وتأمين سلامة الجميع، مع الحفاظ في ذات الوقت على اللياقة البدنية للاعبين، وتعد فكرة تطبيق التدريب عن بعد للاعبي الكاراتيه من شأنها تعزيز توجهات النادي، لتعميم هذه المبادرة على الألعاب الأخرى، وخاصةً الفردية منها، والتي يمكن العمل معها بهذه الطريقة مثل الشطرنج وتنس الطاولة والألعاب الأخرى.

استمرار التعقيم

وكشف ابن هويدن عن استمرار إجراءات التعقيم بصورة شبه يومية في النادي، وتم التواصل مع الجهات والمؤسسات لتزويد النادي بالمواد المطلوبة، وتم تشكيل لجنة لتعقيم جميع المرافق، والمساهمة في توعية المجتمع من خلال نشر الإرشادات الصحية.