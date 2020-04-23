«خورفكان» يمدد عقود مدربيه

المصدر: (خورفكان - محمد فضل)

قررت شركة كرة القدم بنادي خورفكان، استمرارية المدربين الذين تنتهي عقودهم في 30 من مايو المقبل، بمن فيهم مدربو المراحل السنية مع احتفاظهم بكامل مخصصاتهم الشهرية دون نقصان إلى أن تنجلي أزمة فيروس كورونا الحالية. وقدرت الشركة ظروف هؤلاء المدربين في ظل استمرار أزمة كورونا الحالية التي أوقفت النشاط الرياضي في كل أنحاء العالم، وعقدت الشركة اجتماعاً عبر الاتصال المرئي، برئاسة خليل غانم وبقية الأعضاء، حيث تمت مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بتوقف دوري الخليج العربي والتدريبات الحالية التي يجريها اللاعبون بمنازلهم، وكيفية التواصل بين الجهاز الفني واللاعبين.

كما تم توجيه الشكر لمجلس الشارقة الرياضي، برئاسة الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس المجلس، وعيسى هلال الأمين العام، وذلك في أعقاب انتهاء المرحلتين الأولى والثانية من بناء مرافق ملعب خورفكان.