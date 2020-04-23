تريش: أنتظر العودة للقاء زملائي في «الوصل»

المصدر: دبي - علي شدهان

أكد الألماني كريستيان تريش، محترف فريق الوصل الأول لكرة القدم، أنه يتمنى رؤية زملائه في الفريق، والعودة في أقرب فرصة لساحة التنافس في المستطيل الأخضر، وعودة الأمور الحياتية إلى طبيعتها المعتادة، بعد الانتهاء من فترة «خلك في البيت»، والسيطرة على الوباء العالمي، فيروس «كورونا». وسرد تريش الكثير من التفاصيل، التي يقضيها في البيت، احترازاً من (كوفيد 19)، وقال إنه تسبب في حرمان أطفاله من زيارة جدتهم في مقر إقامته بدبي، لافتاً إلى أن الزيارة في هذا التوقيت، باتت غير ممكنة، في ظل تطبيق إجراءات الاحتراز من الفيروس.

عشق السباحة

وكشف تريش خلال ظهوره في الحلقة الخامسة من سلسلة «نجم من البيت»، التي تقدمها رابطة المحترفين الإماراتية، النقاب عن أنه يعشق السباحة، وغالباً ما يمارسها في البحر قبل تفشي «كورونا»، منوهاً بأن ذلك بات مستحيلاً وممنوعاً الآن، داعياً الجميع إلى ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية من الفيروس، من خلال الحرص على البقاء بالبيوت، وعدم الاختلاط، وتنفيذ كل المطلوب من قبل الجهات المعنية، معتبراً أن الفيروس خطراً عالمياً داهماً، مستدلاً على ذلك بما سببه من خسائر بشرية في أوروبا والعالم أجمع.

تعليم الأطفال

وأشار تريش إلى أن وقته في البيت حالياً موزع بين تعليم أطفاله عن بُعد، من الثامنة صباحاً حتى الواحدة بعد الظهر، معتبراً ذلك أمراً أساسياً جداً، وتخصيص وقت كاف للعب معهم، وتحديد جزء من وقته للتمرينات، بهدف المحافظة قدر المستطاع على لياقته البدنية، ومستوى مقبول من الجاهزية الفنية.

ذكريات ومواقف

واستعاد تريش الكثير من ذكرياته، ومواقفه الطريفة عندما كان لاعباً مع شتوتغارت وفولفسبورغ في الدوري الألماني، مبدياً إعجابه الشديد بالهدف الذي سجله زميله دي بروين لمصلحة فولفسبورغ، معلناً تعلقه بفريق بايرن ميونيخ، معتبراً إياه من بين الأفضل في ألمانيا وأوروبا، كاشفاً النقاب عن أنه لعب ضد البايرن 25 مباراة في الدوري الألماني، فاز في 5 فقط، وخسر في 20 مباراة.

التشكيلة الأفضل

واختار تريش التشكيلة التي يعتبرها الأفضل على صعيد الكرة العالمية، والتي تضم الألماني نوير لحراسة المرمى، والألماني فيليب لام، والإسباني راموس والهولندي فان دايك، والبرازيلي روبرتو كارلوس للدفاع، والإسباني بوسكيتس، والإسباني تشافي، والإسباني أنيستا، والبلجيكي دي بروين للوسط، والأرجنتيني ميسي، والبرازيلي رونالدو للهجوم.