خورفكان يجدد عقود المدربين المنتهية أواخر مايو

المصدر: خورفكان - محمد فضل

قر رت شركة كرة القدم بنادي خورفكان استمرار المدربين الذين تنتهي عقودهم في نهاية مايو المقبل بما فيهم مدربي المراحل السنية حتى إشعار آخر مع احتفاظهم بكامل مخصصاتهم الشهرية دون نقصان إلى أن تنجلي أزمة فيروس كورونا الحالية .

وقدرت الشركة ظروف هؤلاء المدربين في ظل استمرار أزمة كورونا الحالية التي أوقفت النشاط الرياضي في كل أنحاء العالم.

وعقدت الشركة اجتماعا عن بعد تم عبر الاتصال المرئي برئاسة خليل غانم وبقية الأعضاء حيث تمت مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بتوقف دوري الخليج العربي والتمارين الحالية التي يجريها اللاعبين بمنازلهم وكيفية التواصل بين الجهاز الفني واللاعبين.

كما تم توجيه الشكر لمجلس الشارقة الرياضي برئاسة الشيخ صقر بن محمد القاسمي، وعيسى هلال الامين العام للمجلس وذلك في أعقاب انتهاء المرحلتين الاولى والثانية من بناء مرافق ملعب خورفكان وأعرب المهندس على مسعود النقبي مسؤول البنية التحتية عن أمله في الإنتهاء من بقية أعمال النادي من مكاتب ادارية الى جانب رصف الطرق الداخلية والانتهاء من شبكة تصريف مياه الأمطار.