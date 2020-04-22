العروبة يشكل 3 لجان جديدة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

قرر مجلس إدارة نادي العروبة أحد فرق دوري الدرجة الأولى، تشكيل 3 لجان جديدة وذلك لتسيير العمل بالنادي واللجان هي الفنية، والعقود، واختيار اللاعبين والمدربين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول عبر الاتصال المرئي عن بعد الذي عقده مجلس الإدارة الجديد برئاسة علي مبارك بن عباد رئيس النادي، وبقية الأعضاء بما فيهم الأعضاء الجدد الذي وقع عليهم الاختيار.

ووجه علي بن عباد الشكر لقيادات حكومة امارة الفجيرة لثقتهم الغالية في مجلس إدارة ناديه ولدعمهم المتواصل لنادي العروبة

معرباً عن أمله في أن يكونوا عند حسن الظن ورفع أسم العروبة بين اندية دوري الخليج العربي في المستقبل.