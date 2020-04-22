تريش الوصل: كورونا حرم أطفالي من جدتهم

المصدر: دبي-علي شدهان

سرد الألماني كريستيان تريش محترف فريق الوصل الأول لكرة القدم، الكثير من التفاصيل التي يقضيها في ظل تطبيقه "خلك في البيت" احترازا من "كورونا"، منها تسبب "الفيروس" بحرمان أطفاله من زيارة جدتهم وجدهم في مقر إقامته بدبي، لافتا إلى أن الزيارة في هذا التوقيت، باتت غير ممكنة في ظل تطبيق إجراءات الاحتراز من "الفيروس".

عشق السباحة

وكشف تريش خلال ظهوره في الحلقة الخامسة من سلسلة "نجم من البيت" التي تقدمها رابطة المحترفين الإماراتية، النقاب عن أنه يعشق السباحة، وغالبا ما يمارسها في البحر قبل "كورونا"، منوها إلى أن ذلك بات مستحيلا الآن، داعيا الجميع إلى ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية من "الفايروس" من خلال الحرص على البقاء في البيوت، وعدم الاختلاط، وتنفيذ كل المطلوب من قبل الجهات المعنية، معتبرا "كوفيد 19" خطرا عالميا داهما، مستدلا على ذلك بما سببه من خسائر بشرية في أوروبا والعالم كله.

تعليم الأطفال

وأشار تريش إلى أنه وقته في البيت حاليا موزع بين تعليم أطفاله عن بُعد من الثامنة صباحا حتى الواحدة بعد الظهر، معتبرا ذلك أمرا أساسيا جدا، وتخصيص وقت كاف للعب مع الأطفال، وتحديد جزء من وقته للتمرينات بهدف المحافظة قدر المستطاع على لياقته، ومستوى مقبول من الجاهزية، متمنيا رؤية زملائه لاعبي الوصل في أقرب فرصة بعد الانتهاء من فترة "خلك في البيت"، مبديا امله بعودة الأمور الحياتية إلى طبيعتها المعتادة.

ذكريات ومواقف

واستعاد تريش الكثير من ذكرياته، ومواقفه الطريفة عندما كان لاعبا مع شتوتغارت وفولفسبورغ في الدوري الألماني، مبديا إعجابه الشديد بالهدف الذي سجله زميله دي بروين لمصلحة فولفسبورغ، معلنا تعلقه بفريق بايرن ميونيخ، معتبرا إياه من بين أفضل فرق ألمانيا وأوروبا، كاشفا النقاب عن أنه لعب ضد البايرن 25 مباراة في الدوري الألماني، فاز في 5 فقط وخسر في 20 مباراة.

التشكيلة الافضل

واختار تريش التشكيلة التي يعتبرها الأفضل على صعيد الكرة العالمية، والتي تضم، الألماني نوير لحراسة المرمى، والألماني فيليب لام والإسباني راموس والهولندي فان دايك والبرازيلي روبرتو كارلوس للدفاع، والإسباني بوسكيتس والإسباني تشافي والإسباني أنيستا والبلجيكي دي بروين للوسط، والأرجنتيني ميسي والبرازيلي رونالدو للهجوم.