استمرار أعمال التطوير في أندية الشارقة

المصدر: (الشارقة - وام)

يتابع مجلس الشارقة الرياضي العمليات الإنشائية والتطوير والصيانة في أندية الإمارة التي تشرف عليها دائرة الأشغال العامة بالشارقة خلال فترة توقف الأنشطة الرياضية ضمن جهود المجلس لتجهيز الأندية على أعلى درجة من الكفاءة في البنى التحتية والخدمات بما يواكب أهداف المجلس، وتطلعاته في تميز أندية الإمارة من كل النواحي.

وأوضح الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، أن هذه العمليات تعتبر ذات أهمية كبيرة في الأندية للمحافظة على البنى التحتية والاستمرار في تطويرها بما يتناسب مع التطلعات المستقبلية والدخول في مختلف المنافسات والبطولات.

وأشاد الشيخ صقر القاسمي بالدور الكبير الذي تلعبه دائرة الأشغال العامة بالشارقة وجهودهم الواضحة والتعاون الكبير مع المجلس والأندية للعمل على خطط تنفيذ هذه العمليات بما يواكب التطلعات المستقبلية ومتطلبات الألعاب المختلفة في الأندية لتحقيق الأهداف المرجوة.

من جانبه، أوضح المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة، أن الدائرة بصدد البدء بأعمال الصيانة الشاملة لمجموعة منشآت وأندية رياضية وذلك ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم الشارقة، بدعمه لمسيرة الرياضة والرياضيين والارتقاء بالقطاع من خلال توفير كافة خدمات الدعم الرياضي لجميع الأندية الرياضية بالإمارة.

وأكد حرص الدائرة على التنسيق مع مجلس الشارقة الرياضي ومجالس إدارات الأندية الرياضية لحصر كافة متطلبات واحتياجات الأندية الرياضية من أعمال الصيانة اللازمة، وبين أنه تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال المرحلة الأولى والثانية لمشروع صيانة وتطوير مرافق نادي خورفكان، واشتملت عدة أعمال تطويرية في استاد صقر بن محمد القاسمي والصالة الرياضية لضمان توفير الراحة والبيئة المناسبة للمشجعين.