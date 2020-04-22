«الآسيوي» يثني على مبادرة كلباء

المصدر: (دبي- إيهاب زهدي)

أشاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بمبادرة نادي اتحاد كلباء، بتوزيع الكمامات والقفازات الطبية على العمال في المناطق الصناعية بمدينة كلباء والمناطق السكنية العمالية.

واستعرض الاتحاد القاري، الجهود التي تقوم بها الاتحادات الوطنية الأعضاء، والأندية واللاعبون في نشر رسائل التوعية، وتقديم النصح للجماهير بالبقاء في المنازل من أجل المساعدة على مكافحة الفيروس.

وأثنى الاتحاد الآسيوي عن مشاركة لاعبين ومسؤولين وجماهير من أندية إماراتية مختلفة، بالمشاركة في بطولة تحدي النجوم الإلكترونية التي نظمتها رابطة دوري المحترفين، والتي فاز بها نادي الفجيرة.