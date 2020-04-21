مهند خميس: مارادونا هنأني بلقبي الأول مع النصر

المصدر: دبي-عدنان الغربي

كشف مهند خميس لاعب النصر عن تهنئة تلقاها من الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا بمناسبة فوزه مع فريقه بالكأس الخليج العربي يناير الماضي، وهو أول لقب يحققه مهند خميس في مسيرته الكروية.

وقال لاعب النصر في تصريح لـ"البيان الرياضي": تربطني علاقة جيدة مع مارادونا منذ أن كان مدربنا في الفجيرة في موسم 2017-2018، وأتواصل معه باستمرار وهنأني بالفوز بكاس الخليج العربي، وطلب مني أن أستمر في العمل وأن أكون لاعبا قويا وليس مثل اللاعبين التعساء.

وأضاف: مارادونا شخص محبوب من الجميع، كنا نستمتع بالعمل معه وهو يحاول بناء علاقات جيدة مع اللاعبين، ومصدر فخر عندما تتدرب على يد أحد أساطير الكرة في العالم.

وانتقل مهند خميس من الفجيرة إلى النصر الصيف الماضي وأصبح أحد اللاعبين المهمين، حيث شارك في 13 مباراة في مسابقة دوري الخليج العربي.

وفي ظل توقف النشاط الكروي في الوقت الحالي، يرفض مهند خميس الركون للراحة ويتدرب بمعدل مرتين في اليوم لمدة 3 ساعات، بواقع حصة صباحية وأخرى مسائية يشارك خلالها تدريبات الفريق عن بعد، فيما بقية يقضي وقته مع العائلة التزاما بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح مهند خميس ان مشاركته في 13 مباراة مع النصر منذ انضمامه لصفوف الفريق بداية الموسم الجاري يعتبر مؤشرا إيجابيا ودليل أنه على الطريق الصحيح، ما يعطيه الحافز لمواصلة العمل لتعزيز حظوظه في الظهور بشكل مستمر في التشكيلة وتحقيق أحلامه التي جاء من اجلها إلى قلعة العميد، وقال: اللعب للنصر كان حلما يراودني منذ الصغر، وأتمنى أن يكون بوابتي للعب في المنتخب الوطني، طبعا كل ذلك لن يأتي بسهولة عليّ العمل، لا ينقصنا أي شيء في النصر فقط عليك أن تثبت نفسك.

وأفاد مهند خميس أنه حلمه الكبير منذ أن بدأ ممارسة كرة القدم كان الحصول على لقب وهو يدين للنصر بتحقيق ذلك خلال فترة لم تتجاوز الـ7 أشهر من الانضمام إلى صفوفه، وتابع قائلا: عندما تلقيت عرض النصر، قلت لنفسي، يجب أن أرى الحياة من زاوية أخرى وأن أضمن مستقبلي باللعب في فريق كبير، لا أنسى فضل الفجيرة واشكره على كل ما قدمه لي، جاءتني عروض كثيرة رفضتها قبل ذلك، وشاء القدر أن تكون محطتي بعد الفجيرة في الفريق الذي كنت احلم باللعب فيه منذ الصغر، وأعتقد أن أخترت الفريق المناسب في التوقيت الصحيح.

واعترف مهند خميس أن شعوره بتحقيق لقبه الأول في مسيرته عندما فاز بكأس الخليج العربي يناير الماضي، لا يوصف، حتى أنه لم ينم ليلتها وقضى الساعات يتلقى التهاني و يتابع احتفاء جماهير النصر باللقب على السوشيل ميديا،

وقال: عقب المباراة عدت إلى الفجيرة وكانت العائلة جهّزت احتفالا رائعا لي، احتفلنا معا ثم واصلت السهر حتى الصباح من شدة الفرح.

وعن تألقه في مركز الظهير الأيمن رغم أن مركزه الأصلي في الوسط، قال: عندما طلب مني المدرب اللعب في هذا المركز، قبلت على الفور، ولو طلب مني اللعب حارس مرمى أو مهاجم كنت سأقبل، مستعد أن أثبت نفسي في أي مركز، وسأضحي من اجل ذلك.