الاتحاد الآسيوي يشيد بتحدي النجوم ومبادرة اتحاد كلباء

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

استعرض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم محاولة إبقاء اللاعبين مشغولين داخل البيوت، مع التزامهم الحجر الصحي، في ظل استمرار توقف نشاطات كرة القدم في منطقة غرب آسيا، نتيجة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأشاد الاتحاد القاري بالجهود التي تقوم بها الاتحادات الوطنية الأعضاء، والأندية واللاعبين في نشر رسائل التوعية، وتقديم النصح للجماهير بالبقاء في المنازل من أجل المساعدة على مكافحة الفيروس.

وتحدث الاتحاد الآسيوي للكرة، عن مشاركة لاعبين ومسؤولين وجماهير من أندية إماراتية مختلفة، بالمشاركة في بطولة تحدي النجوم الالكترونية التي نظمتها رابطة دوري المحترفين، والتي فاز بها نادي الفجيرة، بعدما تغلب في النهائي المثير على بني ياس، بعد أداء مميز من حارس المرمى عبد الله التميمي، ولاعب الوسط عامر موسى.

وأشاد بمبادرة نادي اتحاد كلباء، بتوزيع الكمامات والقفازات الطبية على العمال في المناطق الصناعية بمدينة كلباء والمناطق السكنية العمالية.



