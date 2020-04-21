الدراج العالمي محمد البلوشي: الإمارات المثل الأعلى في العطاء

المصدر: وام

أشاد مجمد البلوشي الدراج الإماراتي و بطل كأس العالم لراليات الدراجات النارية 2018،، بالجهود التي تبذلها الدولة لحماية المجتمع وصون مكتسباته، مؤكداً أن الإمارات وقيادتها الرشيدة يضربون المثل الأعلى والقدوة للعالم كل يوم في العطاء للأخرين ومد يد العون والمساندة لهم في مواجهة تحديات العصر،

مشيرا إلى أنه يشعر بمعاني الفخر والاعتزاز عندما يلتقي منافسيه في كل المحافل العربية والقارية والعالمية، ويرى في أعينهم نظرة التقدير والعرفان نتيجة للمكانة المرموقة عالميا التي تحتلها الإمارات بين مختلف دول العالم.

وأوضح البلوشي: أنه يستغل مرحلة توقف النشاط الحالية في التدريب المنزلي بشكل يومي للحفاظ على لياقته البدنية حتى يكون جاهزاً عند عودة النشاط الرياضي، واستئناف البطولات،

وأضاف: أنه من منطلق إيمانه بأهمية الرياضة في تقوية الجهاز المناعي للإنسان، ورفع معدلات الطاقة الإيجابية لدى ممارسيها، وأيضا في محاولة منه لاستغلال شعبيته وحب الناس له يقوم بعمل بث مباشر يوميا لتدريباته التي يؤديها في المنزل حتى يتيح الفرصة لكل متابعيه كي يقوموا بتأدية التمرينات الرياضية معه والاستفادة منها لفترة تتراوح بين 40 و50 دقيقة.



