كلباء يجدد عُقود لاعبيه ويضم مدافع عجمان

المصدر: كلباء – محمد فضل

جددت شركة كرة القدم بنادي اتحاد كلباء عقود عدد من لاعبي الفريق الحاليين وذلك منعا ً لتدخل لإغراءات الأندية الأخرى الراغبة في ضمهم مع نهاية الموسم الكروي الحالي .

و كانت الشركة قد قامت عقب انهاء صفقة اللاعب وليد عمبر المُعار حالياً من شباب الأهلي، بتجديد عقود كل من: عبد السلام محمد والبرازيلي وليان جابرئيل مقيم لمدة موسمين لكل منهما، إضافة الى تجديد عقد اللاعب المصري أسامة الشال " مقيم " لمدة موسم "

كما تم الاتفاق مع فهد سبيل مدافع الفجيرة فضلاً عن انباء تشير الى التعاقد مع مدافع عجمان محمد سبيل " 28 عاماً في صفقة انتقال حر في انتظار الإعلان الرسمي عن تفاصيل هذا التعاقد .

.