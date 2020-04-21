كلباء يجدد عُقود لاعبيه ويضم مدافع عجمان

المصدر:
  • كلباء – محمد فضل
التاريخ:

جددت شركة كرة القدم بنادي اتحاد كلباء عقود عدد من لاعبي الفريق الحاليين وذلك منعا ً لتدخل لإغراءات الأندية الأخرى الراغبة في ضمهم مع نهاية الموسم الكروي الحالي .
و كانت الشركة  قد قامت عقب انهاء صفقة اللاعب وليد عمبر المُعار حالياً  من شباب الأهلي، بتجديد عقود كل من: عبد السلام محمد والبرازيلي وليان جابرئيل مقيم  لمدة موسمين لكل منهما، إضافة الى تجديد عقد اللاعب المصري أسامة الشال " مقيم " لمدة موسم " 

كما تم الاتفاق مع فهد سبيل مدافع الفجيرة فضلاً عن انباء تشير الى التعاقد مع مدافع عجمان محمد سبيل " 28 عاماً في صفقة انتقال حر  في انتظار الإعلان الرسمي عن تفاصيل هذا التعاقد .
.

كلمات دالة:
  • اتحاد كلباء،
  • صفقات،
  • تجديد عقود
طباعة Email
تعليقات

تعليقات

↑ أعلى