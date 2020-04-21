مليحة يكشف برامجه عن بُعد لشهر رمضان

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

كشف نادي مليحة الرياضي عن باقة برامجه، التي سيطلقها مع شهر رمضان الكريم لتتضمن العديد من الفعاليات، التي جرى التحضير لها بهدف مواصلة النشاط الرياضي والمجتمعي خلال تلك الفترة، لا سيما مع تداعيات فيروس «كورونا»، وأعلن النادي عن تنظيم ثماني فعاليات رئيسية، تبدأ أول الشهر الكريم، وتتواصل حتى نهايته، لتشكل باقة من أروع الفعاليات الرياضية والثقافية والدينية والتراثية المتنوعة، وتنطلق تلك الباقة من الفعاليات تحت شعار (نادي مليحة معكم)، في إطار البرامج المتنوعة لمجلس الشارقة الرياضي وتواصلاً مع الغايات التي يسعى النادي لترسيخها في إطار تواصله المجتمعي مع الأسر، وستضم الباقة ثماني فعاليات رئيسية، تنظم من عن بعد من خلال حسابات نادي مليحة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وخصصت جوائز قيمة للفائزين في الفعاليات.

واجتمع محمد سلطان الخاصوني رئيس مجلس إدارة النادي مع اللجنة الثقافية وخدمة المجتمع أول من أمس، عبر نظام التواصل المرئي بحضور عبدالله سعيد بالعجيد الكتبي عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الثقافة والخدمة المجتمعية بالنادي وأعضاء اللجنة وعدد من كوادر النادي.