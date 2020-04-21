ترتيب الأوراق أبرز المكاسب في زمن «كوفيد 19»

المصدر: أبوظبي - وام

رغم تضرر أندية كثيرة في الإمارات ومختلف دول العالم من توقف النشاط الكروي، بسبب تفشي فيروس «كورونا» «كوفيد 19» إلا أن عدداً من الأندية من المستفيدين «فنياً» من خلال ترتيب الأوراق، والتقاط الأنفاس بجانب الاطمئنان على عودة المصابين، وتعد أندية الفجيرة وحتا واتحاد كلباء وعجمان من المستفيدين في دورينا من هذا التوقف، لأن الوقت سيسمح لها بإعادة ترتيب الأوراق، والوقوف على أسباب الهزائم في فترة ما قبل التوقف، وفي الوقت الذي يعد فيه شباب الأهلي متصدر دوري الخليج العربي بـ 43 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه، من أكثر المتضررين بالتوقف لأنه أبعده عن أجواء المنافسة، وأتاح للمنافسين العين والجزيرة والشارقة الفرصة لإعادة ترتيب أوراقهم، إلا أن مدرب «الفرسان» الإسباني جيرارد سارغوسا سيجد الوقت الكافي من أجل دراسة أحوال الفريق خصوصاً أنه تولى المسؤولية قبل جولة واحدة فقط من توقف المسابقة.

وبعيداً عن أندية القمة والقاع في الدوري فإن أندية الشارقة والعين والوحدة وشباب الأهلي «رباعي آسيا» سوف يحصل على فرصة زمنية لرسم خريطة العودة القوية عند استئناف المباريات الآسيوية.

عودة المصابين

وفي أوروبا فإن عودة المصابين أكبر مكاسب أنديتها بجانب التقاط الأنفاس وتصحيح الأوضاع، ويستعيد ريال مدريد نجومه المصابين ماركو أسينسيو وإيدين هازارد، ومارسيلو، كما أن التوقف فرصة لعودة قوية بعد سلسلة النتائج السلبية قبل التوقف.

ويستعيد برشلونة مهاجمه سواريز الذي تعرض لإصابة في الركبة في يناير وغاب عن 23 مباراة، ومن المتوقع عودته يوم 10 مايو المقبل.

ويعود رحيم ستيرلنغ، إلى مانشستر سيتي بعد إكمال فترة علاجه الطويلة، التي تنتهي خلال فترة التوقف ليكون حاضراً مع فريقه في الموعد المناسب، ويعود لفريق توتنهام هاري كين المهاجم الأساسي للفريق بعد شفائه.

ومن بين أبرز الأندية الأوروبية التي استفادت أيضا من توقف المنافسات، هو فريق بايرن ميونيخ الألماني، الذي كان قد أعلن يوم 26 فبراير الماضي، عن تعرض مهاجمه وهدافه البولندي روبرت ليفاندوفيسكي لإصابة في الركبة خلال مواجهة تشيلسي الإنجليزي في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، مما استدعى غيابه لمدة شهر، وفي حال استمرار المسابقات كان الفريق سيفتقده في مباراة الإياب أمام تشيلسي، إضافة إلى عدد من مباريات الدوري الألماني، إلا أن توقف النشاط الكروي أتاح أمام المهاجم البولندي الوقت للتعافي والعودة لصفوف الفريق، ليكون حاضراً حين عودة المنافسات.

وبينما استعاد بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني برصيد 55 نقطة، هدافه ليفانوفيسكي الذي يمتلك حتى الآن 25 هدفاً، استفاد بروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني في الدوري الألماني هو الآخر، حيث حصل على الوقت الكافي لتعافي مهاجمه ماركو رويس الذي تعرض لإصابة عضلية يوم 5 فبراير ،وغاب عن تسع مباريات، وكان من المتوقع عودته يوم 3 أبريل الجاري، وبالتالي سيعود لدعم فريقه قبل عودة المنافسات.