شباب الأهلي يبحث عن أجانب جدد للموسم المقبل

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تحاول إدارة شباب الأهلي، الاستفادة من فترة التوقف الحالية في دراسة كيفية تدعيم الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة القيد المقبلة، بعدد من الصفقات المتميزة، خاصة على صعيد اللاعبين الأجانب، والسعي للاستفادة من التوقعات بتدني قيمة الصفقات عقب تجاوز أزمة فيروس «كورونا» الحالية، في ظل تراجع القيمة السوقية للاعبين على مستوى العالم.

عقود منتهية

ومع نهاية الموسم الحالي سواء بالإلغاء أو التأجيل، ينتهي عقدا اللاعبين البرازيلي لوفانور، بعد ست سنوات قضاها مع شباب الأهلي، والذي تعاقد معه في أغسطس عام 2014، ويرغب اللاعب في البقاء وعائلته في الإمارات حتى الاعتزال، ولذا يكثف جهوده حالياً للبحث عن عرض آخر جيد، والأرجنتيني فيدريكو كارتابيا لاعب فريق ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني، والذي يجيد اللعب في خانة الجناح والوسط المهاجم، ووقع معه شباب الأهلي الصيف الماضي، عقداً بنظام الإعارة لمدة موسم واحد، مع أحقية الشراء مقابل 1.5 مليون يورو، إلا أن النادي لا يرغب في شراء عقد اللاعب، كما ينتهي عقد السويسري دافيد مارياني (28 عاماً)، والذي تعاقد معه شباب الأهلي، قادماً من فريق ليفسكي صوفيا البلغاري، مقابل 1.5 مليون يورو لمدة موسم واحد، وتم استبعاده من القائمة خلال الانتقالات الشتوية، لقيد الإسباني بيدرو كوندي، قادماً من نادي بني ياس، وترى إدارة شباب الأهلي، منحه فرصة أخرى لإثبات جدارته، إذ لم يقدم المستوى الذي ظهر به «السماوي» مع «فرسان دبي» منذ التعاقد معه، وسيتم الإبقاء أيضاً على البرازيلي ليوناردو، في صفقة انتقال حر الصيف الماضي، بعد فسخ تعاقده مع ناديه السابق الوحدة.

اللاعب الآسيوي

أما بالنسبة للاعب الأوزبكي عزيز غانييف، فشباب الأهلي تعاقد معه خلال القيد الشتوي الماضي، ليكون اللاعب الآسيوي في قائمة الفريق المشاركة بدوري أبطال آسيا، ويسعى النادي للإبقاء على عقد اللاعب سارياً حتى نهاية مشاركة شباب الأهلي القارية، والمعروف أن شباب الأهلي، ليس لديه أي نقاط في دور المجموعات، بعد خسارة مباراتيه بالجولتين الأولى والثانية للمجموعة الثانية أمام مستضيفه باختاكور الأوزبكي، وضيفه الهلال السعودي بنتيجة واحدة 1-2 .