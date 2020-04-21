سعيد جاسم: اشتقنا للملاعب

المصدر: دبي-علي الظاهري

تعتبر التدريبات المنزلية، الملاذ الوحيد للاعبين في الفترة الراهنة، بسبب جائحة فيروس «كورونا» المستجد، ويبدو أن المشهد يتكرر في بيوت وحياة العديد من اللاعبين خلال هذه الأيام، ومن بينهم سعيد جاسم لاعب حتا، الذي كلما سنحت له الفرصة يتدرب سواء بمفرده أو رفقة أحد أفراد الأسرة، حيث يتوفر لديه بعض الأجهزة والأدوات الرياضية اللازمة لأداء العديد من التدريبات البدنية، ويكشف سعيد جاسم أن أكثر ما يشتاق إليه في الفترة الحالية، هو العودة إلى الملاعب، حيث تعتبر الكرة هي شريان الحياة لكل رياضي أو لاعب، ومن الصعب الابتعاد عن الساحرة المستديرة لمدة طويلة، موضحاً أن فترة الابتعاد عن الملاعب حالياً بسبب «كوفيد 19» تعتبر هي الأطول بالنسبة له وللكثير من اللاعبين.

ويرى سعيد جاسم أن الوضع الراهن أسهم في البقاء لفترات أطول مع العائلة في البيت، وتعزيز العلاقات الأسرية خاصة للاعب كرة القدم بسبب الانشغالات الكثيرة بالتدريبات والمباريات في الفترة الماضية، مشدداً على ضرورة الالتزام بنظام غذائي وصحي والابتعاد عن الأطعمة غير المفيدة، حيث يحرص على تناول الأطعمة الصحية .

وعن فكرة استكمال الدوري أو إلغائه، قال سعيد جاسم أن الأهم هو صحة المجتمع والمصلحة العامة بعيداً عن التفكير بالأنشطة والمسابقات الرياضية، وفي حال الاستكمال قال إنه من الممكن استئناف اللعب في فصل الصيف خاصة للاعب المحترف بشرط المحافظة على الالتزام بكل المعايير من نظام غذائي ورياضي، مبيناً أن فريق شباب الأهلي هو الأجدر بلقب دوري الخليج العربي في حال إنهاء المسابقة.

ويأمل سعيد جاسم زوال الغمة وانتهاء الوباء عن العالم أجمع والإمارات قريباً في شهر رمضان المبارك، وعودة الحياة إلى مجاريها الطبيعية.