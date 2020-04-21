بيان «منتصف الليل» يُطمئن الأندية

المصدر: دبي - العوضي النمر

انشغل الوسط الكروي بتسريبات ترددت منتصف ليل أول من أمس، عقب انتهاء اجتماع رابطة المحترفين، وتركزت على استكمال الدوري في سبتمبر، وأبدت أندية عدة اعتراضها على الموعد، من منطلق أنه يكبدها خسائر كبيرة، بسبب تمديد التعاقد مع أجهزة فنية ولاعبين، في الوقت التي ترغب بعض الأندية في إنهاء تعاقدها معهم، كما أبدى عدد من اللاعبين اعتراضهم لتضاؤل فرص تعاقداتهم الجديدة.

واضطرت رابطة المحترفين إلى إصدار بيان في وقت متأخر، قرب منتصف الليل، تؤكد فيه «أنه بناء على ما تمت مناقشته في اجتماع مجلس الإدارة الأخير، بشأن السيناريوهات والتصورات الخاصة بمسابقاتها، والمقدمة من اللجنة الفنية، لم يتم تحديد موعد أو إصدار قرار نهائي، علماً بأنه جار التنسيق مع الجهات المعنية، وسيتم الإعلان الرسمي فور اتخاذ الإجراءات المناسبة».

وطمأن البيان المقتضب، الأندية ولكنه لم ينفِ ما تردد عن موعد استكمال الدوري، فيما أكد استمرار التشاور مع الجهات المعنية قبل القرار النهائي، والمتوقع صدوره خلال الأيام المقبلة، كما جاء البيان لامتصاص غضب بعض الأندية التي أرسلت خطابات رسمية قبل أيام، تطالب بإلغاء كافة المسابقات، فيما ترى الرابطة أن الإلغاء يعتبر آخر الحلول نظراً لعدم صدور قرار مماثل من أندية آسيا، أو الدول الخليجية.

وكانت مصادر مطلعة، أشارت إلى سيناريو استكمال الدوري في سبتمبر المقبل، لصعوبة الاستكمال خلال مايو ويونيو المقبلين، على أن يتم الانتهاء من البطولة في أكتوبر، مع منح الأندية فرصة أسبوعين للتجهيز لانطلاقة النسخة الجديدة للدوري.

وشهدت الساعات الماضية تحركات من أندية عدة، لشرح وجهة نظرها في الخسائر التي ستتكبدها من جراء تمديد عقود لاعبين والأجهزة الفنية، وقال مسؤول في إحدى شركات الكرة، «قررنا الاستغناء عن 7 لاعبين، وسنكون مضطرين للتمديد لهم وتحمل مصاريف باهظة».

وأشار إلى أن استكمال الدوري في سبتمبر، يعرض اللاعبين للإصابة، لعدم اكتمال جاهزية اللاعبين، مؤكداً أن «الحل هو إلغاء الدوري».