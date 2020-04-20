كلباء يوزع الكمامات والقفازات منعاً لتفشي كورونا

المصدر: كلباء – محمد فضل

أطلقت شركة نادي إتحاد كلباء لكرة القدم، مبادرة توزيع الكمامات والقفازات الطبية على العمال في المناطق الصناعية بمدينة كلباء إضافة إلى المناطق السكنية العمالية, وذلك دعماً للمبادرات المجتمعية وحرصاً من الشركة في الحد من إنتشار وباء فيروس كورونا وذلك بالتعاون مع مركز شرطة كلباء الشامل وقناة الشرقية.

وأكد علي حسين كانو رئيس مجلس إدارة شركة كلباء لكرة القدم، على ضرورة تسخير كافة الإمكانيات المتاحة والتعاون مع كافة الجهات للقضاء والحد من إنتشار هذا الوباء مشيراً الى أن هذا العمل أقل ما يمكن أن يقوم به النادي بهد لمكافحة هذه الازمة والتي نتمنى ان تزول قريباً .

وأشاد كانو بالجُهود الكبيرة التي تبذلها القيادة الرشيدة للحد من انتشار جائحة كورونا متطرقاً في ذات الوقت للعمل الكبير الذي تقوم به العمالة الوافدة على مستوى دولة الأمارات في مختلف النواحي سواءاً كانت تربوية او إقتصادية او اجتماعية