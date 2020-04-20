عبدالملك جاني: اقترحنا استئناف «الصالات» في أغسطس

المصدر: أبوظبي - وام

أكد العميد عبدالملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات أن العمل جارٍ على قدم وساق لصياغة مشروع متكامل لتطوير اللعبة في الدولة من أجل تحقيق مكانة متميزة على المستويين القاري والعالمي، وأشار إلى أن الموعد المقترح لاستكمال الأدوار الإقصائية في بطولة الدوري وبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة هو شهر أغسطس المقبل، وقال: خاطبنا اتحاد الكرة لاستكمال الموسم الحالي، وفي حال الموافقة سنخطر الأندية حتى تستعد.

وأكد أن اللجنة الفنية التي تم تشكيلها عقدت عدة اجتماعات للعمل على وضع التصورات الخاصة بتطوير اللعبة في كافة المجالات، بداية من إجراءات القيد والتسجيل، ونوعية المسابقات، وآلية العمل للارتقاء بمستوى المنتخبات الأول والشباب والمراحل السنية المختلفة، إضافة إلى اللائحة الفنية الخاصة والنظام الداخلي للجنة.

وأوضح عبدالملك جاني أن اللجنة التنفيذية لكرة الصالات ستعرض اللائحة الفنية والتصور الخاص بالنهوض باللعبة عقب الانتهاء من صوغها على اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي للاعتماد، وقال: وصلنا إلى الكثير من التصورات المتميزة في مشروع التطوير في ما يخص إجراءات القيد والتسجيل، والعقوبات والمشاركات الخارجية والداخلية وعقود اللاعبين مع الأندية، مع وضع معايير وضوابط وشروط للحد من تنظيم أي بطولات ومسابقات لكرة الصالات بالدولة إلا بعد اعتمادنا وموافقتنا عليها باعتبارنا الجهة المعنية بذلك، متوقعاً أن يتم اعتماد مشروع التطوير من قبل اللجنة التنفيذية هذا الأسبوع.

إنجازات

وعن أبرز إنجازات كرة الصالات لفت إلى أن نادي الظفرة مثل الدولة في البطولة الآسيوية بالبحرين العام الماضي، ومنتخبنا مثل آسيا من قبل في كأس العالم، كما أن دبي سبق لها استضافة بطولة آسيا للمنتخبات عام 2012، وفي ديسمبر من العام الجاري سيستضيف نادي شباب الأهلي دبي بطولة آسيا للأندية الأبطال، وسوف نوفر له كل الدعم من أجل الخروج بالحدث في أفضل صورة، ونسعى بكل قوة لوضع اللعبة على الطريق الصحيح من أجل تطويرها والبناء على المنجزات السابقة مع بداية دخولنا العشرية الجديدة من تأسيس اللجنة.

وأضاف: لدينا تفاؤل كبير بالتطوير وخصوصاً في ظل الاستفادة من قرار صاحب السمو رئيس الدولة الخاص بالسماح لأربع فئات بالمشاركة في المسابقات من أجل توسيع قاعدة الممارسة، وفي الموسم المقبل سننظم دوري أكاديميات الكرة للمراحل السنية مواليد 2003 وما بعدها للكشف عن المواهب في سن مبكرة وتفريخ الأجيال للمنتخبات المختلفة، وستكون تلك المسابقة إضافة لمسابقاتنا المحلية.